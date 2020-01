WhatsApp: truffati tantissimi utenti con un solo messaggio in chat

Il primo periodo del 2020 si è rivelato già particolarmente turbolento in casa WhatsApp. Tanti utenti sono rimasti delusi proprio dall’ultimo aggiornamento, il quale si profilava come realmente portatore di cambiamento ed invece nulla di tutto ciò. Attualmente molte persone stanno cercando nuove soluzioni per integrare la nota applicazione di messaggistica istantanea, soprattutto dopo le ultime delusioni.

Infatti le truffe continuano ad esistere, nonostante la piattaforma abbia implementato diverse patch di sicurezza per contrastarle. Sono infatti diversi giorni che si stanno registrando le lamentele del pubblico, il quale parla di un messaggio misterioso in chat. In questo caso c’è da dire che soprattutto gli utenti meno esperti e più ingenui ci cascano, ma quelli più esperti possono sicuramente insegnare a tutti come comportarsi.

WhatsApp, in questo periodo arriva una nuova truffa che potrebbe farvi perdere soldi dal vostro credito residuo senza farvene accorgere

Sono tante le soluzioni che potete adottare per contrastare le truffe, ma la più semplice è sicuramente quella del cancellare il messaggio una volta che vi arriva in chat. WhatsApp è uno dei mezzi perfetti per diffondere ogni sorta di inganno, proprio come in questo caso. Da quando è cominciato il 2020, un testo starebbe circolando in chat diffondendo la notizia di grandissimi sconti sui nuovi iPhone. Ovviamente è tutto falso.

L’obiettivo è infatti farvi cliccare sul link proprio all’interno del messaggio che vi porterà ad una pagina che risulterà killer per il vostro credito residuo. Infatti qui verranno attivati tanti abbonamenti a pagamento a vostra insaputa, i quali andranno a gravare proprio sul vostro credito.