Il 2020 porta bene per alcuni utenti che vorranno attivare una delle passa a Vodafone più richieste di sempre, la Special Unlimited 7, infatti, è attivabile con uno sconto molto importante sulla richiesta iniziale dell’azienda, il risparmio per il consumatore è di addirittura 12 euro.

Prima di gioire o di correre letteralmente in negozio, ci teniamo a precisare che la passa a Vodafone in oggetto non è alla portata di ogni singolo consumatore, ma risulta essere disponibile esclusivamente per gli uscenti da Iliad o da un operatore virtuale in generale, con richiesta di portabilità obbligatoria del proprio numero. A partire dal 9 gennaio, al netto dei 10 euro necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile, l’utente non dovrà pagare i 12 euro per la promo, tutto verrà scontato completamente a zero.

Passa a Vodafone: cosa contiene l’offerta

L’offerta nasce comunque come una delle migliori passa a Vodafone in circolazione, prima di tutto perché è in grado di offrire l’accesso a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, con illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso ogni numero di telefono sul territorio nazionale.

La velocità di navigazione massima raggiungibile corrisponde a 600Mbps in download, anche se riteniamo essere praticamente impossibile raggiungerla nemmeno con uno smartphone di ultima generazione. Oltre a questo è da segnalare la completa assenza di alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, l’utente potrà difatti abbandonare Vodafone come e quando vorrà senza necessariamente pagare penali o altro tipo di cifre per recesso anticipato. L’attivazione dell’offerta è possibile solamente nei punti vendita, non online.