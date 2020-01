E’ finalmente pronto ad arrivare sul mercato mondiale il nuovo tablet CHUWI Hi10 X. Il dispositivo è dotato di un processore Gemini Lake N4100Hi10X, andando a migliorare di molto le prestazioni rispetto al modello precedente. Tutto ciò grazie alla combinazione al suo interno di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, garantendo così un utilizzo valido sia in ambito lavorativo che domestico.

Come anticipato, è equipaggiato con un processore Intel N4100 con processo produttivo a 14 nm ed è in grado di raggiungere i 2,4 GHz. Il nuovo Hi10X diventa così un prodotto che può essere utilizzato in vari scenari e per scopi diversi. Può decodificare video 4K grazie alla presenza di una scheda grafica, la UHD Graphics 600 di nona generazione.

Le prestazioni generali risultano migliorate del 100% rispetto al precedente Atom Z8350. Non solo solo le prestazioni ad essere migliorate, infatti, anche il consumo energetico diventa estremamente ridotto. Queste caratteristiche rendono cosi l’Hi10X la scelta migliore per gli utenti in cerca di un tablet pratico ed economico.

CHUWI lancia il suo nuovo tablet con prestazioni ancora migliorate

L’Hi10 X può eseguire al massimo delle prestazioni più processi in multitasking. Inoltre la memoria interna può essere aumentata tramite microSD fino a 128GB. Stando ad alcuni analisi, il processore Intel N4100 raggiunge un punteggio per singolo thread di 126,3 punti e un punteggio a thread multipli di 486,9 punti rappresentando circa il doppio rispetto a quelle dell’Atom Z8350.

Anche la piattaforma Geekbench conferma che i punteggi dell’Intel N4100 sono il doppio rispetto a quelli dell’Atom Z8350, toccando un punteggio single-core di 1730, un punteggio multi-core di 5244 ed un punteggio openCL di 12500. Stando a quanto vi abbiamo riferito sino ad ora, possiamo notare come il nuovo tablet della casa cinese si è migliorato sotto vari aspetti come l’archiviazione e soprattutto le prestazioni, consentendone un utilizzo molto più ampio.

Tra le altre caratteristiche troviamo la presenza di uno schermo IPS FHD da 10,1 pollici, due porte USB Type-C, una scocca interamente in metallo e altre peculiarità già apprezzate sull’Hi10, rendendo il nuovo modello ancora più appetibile. Per scoprire maggiori informazioni potete collegarvi al sito cliccando su questo link.