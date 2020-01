La messaggistica istantanea, introdotta negli anni da Whatsapp e Telegram, ha letteralmente stravolto le interazioni fra le persone. Queste due applicazioni, infatti, hanno sostituito le classiche chiamate che, nonostante siano sempre più veloci es intuitive, ogni giorni vengono messe da parte da milioni di utenti.

A quanto pare, però, a breve una nuova tecnologia sviluppata da Google farà il suo ingresso nel settore, attirando a sé molti più utenti di quanto si pensi. Stiamo parlando dei nuovi SMS 2.0 che, a differenza dei vecchi messaggi, offriranno agli utenti decine di nuove funzionalità molto interessanti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo

SMS 2.0: Google punta sulla messaggistica istantanea in tutto il mondo

Dopo anni ed anni finalmente i tanto apprezzati SMS cambiano la loro forma, adattandosi alle ormai più recenti tecnologie. Tutto ciò è stato possibile grazie all’innovativo protocollo RCS (Rich Comunication Services) che Google è riuscito a sfruttare in maniera impeccabile per arricchire i classici messaggi. Gli amanti degli SMS, quindi, potranno finalmente godere di una tecnologia senza precedenti che permetterà a questi ultimi di accedere a tante funzionalità come ad esempio l’invio di file multimediali in allegato al testo del messaggio (GIF, audio, video, foto, documenti e file in generale)

Sfortunatamente, però, Google non è riuscita a risolvere il problema che da sempre affligge Whatsapp e Telegram, ovvero che per poter inviare i messaggi bisognerà essere connessi ad internet. Inoltre, almeno in Italia, dovremo attendere il via libera ufficiale da parte degli operatori telefonici.



Per usufruire dei nuovi SMS 2.0 sarà necessario effettuare il download di un’apposita applicazione attraverso il seguente link del Play Store. Attualmente l’app è disponibile al download esclusivamente sui dispositivi Android ma, molto presto, Google aggiungerà il supporto anche per iPhone e iPad.