Il catalogo di Netflix diventa via via sempre più folto e pieno di contenuti interessanti; c’è da dire però, che la piattaforma spesso effettua dei piani di “rinnovamento” dei film e delle serie TV, pertanto non è così strano notare che diversi titoli spariscono dopo un determinato periodo.

A volte che sia per far posto a nuovi contenuti, oppure semplicemente perché non hanno riscosso un grande successo, molte produzioni sono costrette a venire meno sulla piattaforma. Ma quali sono le serie TV, i film e i documentari a cui dovremo dire “addio” nel breve periodo? Scopriamolo insieme, ma ricordatevi che questa lista è in perenne cambiamento e di fatto, molti altri titoli possono essere cancellati da Netflix senza preavviso.

Ecco l’elenco ufficiale di serie TV che verranno eliminate da Netflix

Partendo dal 1 Gennaio, abbiamo dovuto dire addio alla serie TV animata su “I fratelli Koala”, al film “Nel fantastico mondo di Oz” e al contenuto d’animazione “Un Natale australiano con i fratelli Koala”. Successivamente è toccato a ben quattro film: “Come un tuono”, “I guardiani del destino”, “Paul” e “L’incredibile Hulk” della Marvel.

Per il 5 Gennaio si prevedono grandi tagli invece: da “Gravity” a “Pacific Rim”, da “V per Vendetta” a “Lanterna Verde”, ma non solo. Anche “Il grande Gatsby”, “L’uomo d’acciaio”, “Una notte da leoni 3”, “Come ti spaccio la famiglia”, “L’evocazione”, “Sherlock Holmes”, “La Fabbrica di cioccolato”, “Una festa che spacca” e “La furia dei Titani”.

Immediatamente dopo nelle prossime due settimane invece dovremo salutare: “Certamente, forse”, “L’osservatore”, il famoso film Disney “Hercules” (colonna portante dei film d’animazione degli anni ’90), e la fortunata serie “The Modern Family”. Cosa aspettate, quindi? Approfittate di questi giorni di vacanza per guardar i vostri contenuti preferiti prima che vengano eliminati, ma non temete: molti altri titoli sono in arrivo per un 2020 all’insegna della serie TV, con tante nuove produzioni originali Netflix!