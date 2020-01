Tesla ha consegnato le prime auto prodotte dal suo Gigafactory cinese. Questo poco meno di un anno dopo che la società ha aperto il terreno nel suo primo stabilimento situato al di fuori degli Stati Uniti. Reuters riferisce che i veicoli Model 3 sono stati consegnati a 15 dipendenti di Tesla nell’ambito di una cerimonia. Le consegne sono state effettuate entro i termini previsti dalla società. In precedenza aveva affermato di voler iniziare a consegnare le sue auto di fabbricazione cinese prima del capodanno lunare il 25 gennaio. Le auto prodotte localmente offrono già un grande risparmio sui modelli importati e un rapporto Bloomberg ha recentemente affermato che la società potrebbe abbassare ulteriormente i prezzi poiché riduce i costi e utilizza più componenti di provenienza locale.

Le consegne segnano un’importante pietra miliare per Tesla, che spera di utilizzare la sua fabbrica di Shanghai per guadagnare un punto d’appoggio in Cina , il più grande mercato al mondo di veicoli elettrici. Si spera che la fabbrica locale contribuirà ad accelerare le consegne e isolare la società dalla guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina. Shanghai Gigafactory è il primo stabilimento automobilistico interamente di proprietà straniera in Cina.

La Standard Range Plus Model 3 prodotta in fabbrica sarà venduta per 355.800 yuan (circa $ 50.000) prima dei sussidi. I modelli importati nel paese attualmente partono da 439.000 yuan (circa $ 63.000), secondo Reuters . L’anno prossimo potrebbe vedere un ulteriore calo dei prezzi secondo Bloomberg , poiché Tesla taglia i costi e inizia a utilizzare più componenti locali per ridurre i prezzi fino al 20 percento.

Firmato l’accordo da Tesla per il suo terzo Gigafactory

Tesla ha firmato l’accordo per costruire il suo terzo Gigafactory nel luglio 2018. Seguono i suoi primi due Gigafactories statunitensi in Nevada e Buffalo, New York. Tesla iniziò la costruzione dello stabilimento di Shanghai stesso nel gennaio di quest’anno e, a ottobre, dichiarò che stava già producendo veicoli su base di prova . Reuters rileva che la fabbrica è operativa solo 357 giorni dopo l’inizio della costruzione.

Ora, la sfida per Tesla è aumentare la produzione. Secondo la Electrek , la compagnia spera di produrre 3000 automobili Model 3 a settimana all’inizio del prossimo anno, aumentando fino a 500.000 veicoli all’anno entro due o tre anni – una media di poco meno di 10.000 a settimana – secondo l’accordo inizialmente firmato con il governo cinese nel 2018 .

La velocità di Tesla nella creazione di Gigafactory 3 fa ben sperare per Gigafactory 4. Il CEO dell’azienda Elon Musk ha annunciato a novembre avrà sede a Berlino . La società afferma di voler rendere operativa la sua Gigafactory europea entro il 2021. Musk afferma che il suo piano finale è costruire fino a 10 o 12 Gigafactories in tutto il mondo.