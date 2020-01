3 Italia Play 50 Unlimited è il nome esatto dell’offerta che punta a sfidare i top di gamma del settore della telefonia mobile, tra cui troviamo Vodafone e Iliad, con prezzi bassi ed una serie di contenuti di altissimo livello.

All’interno della promozione troviamo un bundle davvero di tutto rispetto, in particolare annoveriamo ben 50 giga di internet alla massima velocità disponibile, affiancati da minuti illimitati da poter utilizzare a piacimento per telefonare a chiunque si desideri sul territorio nazionale.

L’attivazione, purtroppo, è possibile esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che vi potranno accedere in via esclusiva solamente gli uscenti da un operatore virtuale o giustappunto Iliad. La portabilità del proprio numero originario è strettamente obbligatoria, l’acquisto della SIM ricaricabile richiede il pagamento di 10 euro, ma c’è una piccola sorpresa; a differenza di quanto accadeva qualche settimana fa, in questo periodo i costi di attivazione sono stati completamente azzerati, l’utente potrà quindi risparmiare tutti i 6,99 euro iniziali.

3 Italia: la Play 50 Unlimited fa parlare di sé

Ogni mese il canone fisso sarà di 6,99 euro con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile acquistata, senza vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che si potrà decidere di richiedere la portabilità in un qualsiasi momento senza rischiare di dover pagare penali di alcun tipo.

La velocità di navigazione è fissata secondo lo standard di connessione 4G, l’accesso sarà completamente gratuito a tempo indeterminato, ricordiamo infatti che l’utente non sarà in nessun modo costretto a pagare il fantomatico euro in più al mese per garantirsi la connessione alla rete di ultima generazione (cosa che invece accade per i vecchi clienti).