Trony, sebbene abbia disattivato tutte le campagne promozionali disponibili nei punti vendita in Italia, continua a stupire con il lancio di ottimi prezzi direttamente sul proprio sito ufficiale fino al 7 gennaio 2020.

Il punto di partenza del nuovo volantino è il Tasso Zero, tutti coloro che spenderanno almeno 399 euro potranno richiedere di pagare a rate senza interessi, suddividendo la spesa complessiva in 10 o 20 mensilità. I prodotti presi effettivamente in considerazione appartengono in genere alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile; molto interessanti sono invece gli sconti applicati sulle altre categorie merceologiche, dalle televisioni, passando per i notebook, gli elettrodomestici e altro ancora.

Volantino Trony: grandi opportunità per tutti gli utenti

L’attenzione alle necessità ed ai desideri dei consumatori parte dai modelli in esame, tutti terminali più che abbordabili scelti proprio tra i maggiormente richiesti del periodo. In particolare annoveriamo Oppo A9 2020 a 199 euro, Samsung Galaxy A40 a 199 euro, Huawei Y7 2019 a 159 euro, LG K50S a 169 euro e Xiaomi Note 8T a 179 euro.

Le uniche eccezioni alla regola sono rappresentate dal fantastico Oppo Reno 2, lo smartphone recentemente comparso sul mercato e caratterizzato dalla pinna da squalo a scomparsa in cui è stata posizionata la fotocamera anteriore, in vendita a 459 euro; nonché i vari iPhone Xs a 959 euro o più semplicemente l’iPhone 11 Pro a 1’199 euro (tutti però brandizzati TIM).

Gli acquisti, come potrete tranquillamente immaginare, sono effettuabili solamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica. La spedizione presso il proprio domicilio è completamente gratuita, per maggiori informazioni collegatevi qui.