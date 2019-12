Iliad: nuove offerte sul sito ufficiale a partire da 4,99 euro al mese

Iliad ha escogitato una strategia che tutti i gestori dovrebbero attuare, la quale sicuramente è servita a portare il nome del gestore in alto. Il tutto è avvenuto sorprendentemente in poco tempo e questo ha colto di sorpresa sia concorrenza che utenti.

Le migliori compagnie telefoniche infatti hanno accusato il colpo, perdendo tra l’altro anche diversi utenti in pochi mesi. Iliad ha attuato una strategia aggressiva, proponendo fin da subito prezzi bassissimi e contenuti molto ampi. Questo ha consentito al gestore di ritrovarsi attualmente al quarto posto in graduatoria, direttamente dietro ai grandi. Il 98% inoltre pare essere felice della scelta compiuta, ma ora serve difendersi. Infatti le aziende rivali stanno lanciando promo incredibili per riprendersi gli utenti. Per questo Iliad ci ha tenuto a ricordare a tutti che sul sito ufficiale sono presenti altre due promo.

Iliad: due promo sul sito ufficiale sono ancora disponibili e a prezzo clamorosamente basso, fate presto ad approfittarne

Il mondo Iliad si compone attualmente non di una, bensì di tre promozioni dal momento che oltre alla Giga 50 ce ne sono altre due disponibili. Una è la Giga 40, promo che precede proprio la Giga 50 ma che include 40 giga in 4G ogni mese. Ovviamente sono presenti anche minuti ed SMS illimitati verso tutti, con un prezzo intero di soli 6,99 euro al mese.

Infine tutti gli utenti che invece non hanno bisogno di una connessione internet possono rifarsi alla Solo Voce. Questa soluzione, che ha un costo per sempre di soli 4,99 euro al mese, offre solo minuti ed SMS senza limiti verso tutti.