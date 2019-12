Fino al prossimo 31 gennaio 2020 l’operatore virtuale di Vodafone, ho.Mobile, permette a tutti i propri clienti di ottenere fino a 150 euro gratuitamente grazie all’iniziativa denominata “porta un amico“.

Ovviamente la promozione è molto interessante dato che l’operatore in questione al momento propone un’offerta molto conveniente. Scopriamo insieme i dettagli di questa proposta.

ho.Mobile vi permette di ricevere fino a 150 euro gratis

Attualmente l’operatore propone a tutti i nuovi clienti un’offerta che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile, ovvero 30 Mbps in download. Il prezzo è di soli 5.99 euro al mese. Quest’ultimo dipende dall’operatore di provenienza del nuovo cliente.

Per esempio pagheranno l’offerta 5.99 euro tutti gli utenti che proverranno da Iliad, Fastweb Mobile e da alcuni operatori virtuali esclusi Kena Mobile e Daily Telecom. L’offerta è ovviamente attivabile anche online, sul sito ufficiale dell’operatore. Tutti gli utenti che provengono da Kena Mobile o Daily Telecom potranno attivare l’offerta che prevede minuti ed SMS illimitati e 50 GB a soli 8.99 euro al mese.

La nuova iniziativa Porta un Amico permette ad un già cliente dell’operatore di invitare un proprio amico, non ancora cliente ho, e ricevere così 5 euro di traffico telefonico, ottenendo fino ad un massimo di 150 euro in ricariche omaggio. L’iniziativa è valida fino al prossimo 31 gennaio 2020, salvo eventuali proroghe. Il cliente ho non dovrà fare altro che recarsi sul proprio profilo ufficiale sul sito dell’operatore, ed inviare il link di invito ad un suo amico per ricevere la ricarica di 5 euro gratuitamente, nel caso in cui l’amico passasse ad ho.