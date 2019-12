Una nuova modalità per rimanere sempre connessi è in procinto di arrivare su tutti gli smartphone della popolazione Italiana e offrirà, finalmente, un accesso ad internet gratuito ed illimitato a chiunque ne abbia necessità. Il progetto sviluppato dal Ministero per lo Sviluppo e l’Economia ha fissato degli obbiettivi ben precisi: la rete WiFi attualmente in costruzione dovrà coprire circa 7500 comuni dislocati in tutta la penisola: scopriamo ulteriori dettagli insieme.

WiFi gratis ed illimitato in tutta Italia: ecco come non usare più il 4G offerto dagli operatori nazionali

Per una volta, in Italia, non si parla di fatti astratti ma bensì di un progetto che sta vedendo la sua realizzazione concretamente. Attualmente attivo in più di duemila amministrazioni, la line WiFi sta permettendo a molti residenti e turisti di navigare a proprio piacimento senza utilizzare un piano tariffario offerto dai gestori nazionali. Ovviamente il lavoro da fare è ancora tempo, ma ogni giorno che passa la rete allarga i suoi confini grazie a nuove postazioni hotspot.

Nel caso una fosse vicino a voi, però, dobbiamo informarvi che non sarà possibile agganciarsi come al solito, ma sarà necessario installare l’apposita applicazione sul proprio smartphone. Disponibile gratuitamente sia per Android che iOS, quest’ultima permette di effettuare sia la registrazione che i successivi log in per tutte le postazioni hotspot presenti in tutta Italia.

Informiamo, infine, i nostri lettori che la linea è esclusivamente utilizzabile attraverso smartphone. In un prossimo futuro potrebbe giungere un supporto anche per dispositivi portatili come computer. Maggiori informazioni seguiranno quando disponibili.