Il volantino Euronics attivato in questo periodo e valido fino al 31 dicembre nasconde al proprio interno davvero tantissimi sconti tra cui è possibile scegliere per cercare di risparmiare al massimo, spendendo poco sui principali dispositivi in circolazione.

La soluzione che andremo a raccontarvi è da considerarsi valida esclusivamente presso i punti vendita del socio Euronics Bruno, gli acquisti non potranno essere completati online sul sito ufficiale o in altri negozi sparsi per il territorio. Se interessati, segnaliamo la possibilità di richiedere anche una rateizzazione del pagamento, in modo da ottenere un prestito da restituire a partire dalla mensilità di Giugno 2020 (ricordate che però deve essere pre-approvato dall’azienda).

Volantino Euronics: come e cosa fare per risparmiare

Il prezzo più interessante, per quanto riguarda gli smartphone con sistema operativo Android, è stato applicato sul Samsung Galaxy S10+. Il top di gamma assoluto dell’azienda sudcoreana, in commercio dal mese di Aprile 2019, è oggi acquistabile con un esborso che si aggira attorno ai 729 euro.

Volendo risparmiare un pochino, è possibile pensare di mettere le mani sul Samsung Galaxy S10e, terminale di fascia alta, acquistabile comunque a soli 449 euro, affiancato dal sempre ottimo Huawei P30 a 50 euro in più del precedente.

I videogiocatori, infine, troveranno piena soddisfazione nella PS4 con voucher Fortnite a soli 199 euro, oppure nella Xbox One X a 329 euro. Tutti gli altri dettagli in merito alla corrente campagna promozionale sono elencati nelle pagine inserite qui sotto.