Sei un cliente TIM? Abbiamo buone notizie per te! Ricarica oggi la tua SIM e riceverai un bonus del 10% di credito telefonico in omaggio. Solo per oggi, Lunedì 23 Dicembre, TIM ha deciso di rendere nuovamente disponibile la promozione Ricarica Online, rivolta a tutti i clienti mobile con un’offerta ricaricabile attiva che scelgono di ricaricare la propria SIM direttamente dall’app MyTIM.

Ricarica oggi dall’app MyTIM per ricevere un bonus del 10% di credito telefonico in omaggio

Fino alle ore 23:59 di oggi, i clienti TIM che effettueranno una ricarica telefonica dall’app MyTIM riceveranno in omaggio un bonus di credito telefonico pari al 10% dell’importo. Ricordiamo che l’applicazione MyTIM è disponibile gratuitamente sia per gli smartphone ed i tablet Android che per gli iPhone, e che la promozione è valida con un qualsiasi taglio di ricarica (anche con quello di 10 euro).

Il credito telefonico in omaggio verrà accreditato successivamente all’avvenuta ricarica e non potrà essere trasferito ad un altro numero telefonico. Si ricorda, inoltre, che la promozione non è valida se la ricarica viene effettuata dal sito ufficiale dell’operatore o presso un punto vendita autorizzato. L’unico modo per usufruire dell’offerta e ricevere il bonus del 10% è effettuare la ricarica direttamente dall’app MyTIM.