YouTube blocca l’account sulle Smart TV con un codice a 4 cifre

Chi condivide il televisore di casa con figli, coinquilini o parenti sa bene quanto sia fastidioso ritrovarsi la home piena di consigli che non c’entrano nulla con i propri gusti, e proprio qui entra in gioco la novità annunciata da Google: YouTube introduce sulle Smart TV una funzione di blocco account protetta da un codice di quattro cifre, pensata per tenere separati profili, cronologie e raccomandazioni. L’annuncio è arrivato tramite un post pubblicato sul forum di supporto, e il rilascio è già partito.

Il ragionamento dietro questa scelta è piuttosto lineare. Il televisore resta uno dei pochi dispositivi realmente condivisi dentro casa, a differenza dello smartphone che invece è personale fino all’ultimo pixel. Risultato: basta che qualcuno guardi mezz’ora di cartoni animati o di tutorial di bricolage con l’account sbagliato e il sistema di suggerimenti inizia a proporre contenuti fuori posto per giorni.

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Come funziona il blocco account su YouTube per le Smart TV

La nuova funzionalità raccoglie in un unico punto alcune opzioni di privacy e sicurezza già viste altrove, ma finalmente organizzate in modo semplice da usare anche per chi non ha voglia di perdersi tra i menu. Una volta attivato il blocco, l’account viene protetto da un codice a 4 cifre che impedisce agli altri di accedervi. Restano quindi privati i consigli personalizzati, gli abbonamenti ai canali e la cronologia delle ricerche, cioè esattamente le tre cose che raccontano di più delle abitudini di una persona.

La procedura di configurazione non richiede più di un minuto. Si apre l’app di YouTube sul televisore e si accede al proprio account dal menu di navigazione sulla sinistra. Da lì si seleziona il pulsante Impostazioni, che compare direttamente sotto il nome dell’account. A quel punto basta seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per attivare il blocco e scegliere il codice di sicurezza a quattro cifre.

Lo sblocco anche dallo smartphone, senza digitare nulla sul telecomando

C’è un dettaglio che rende la funzione decisamente più comoda di quanto sembri sulla carta. Dopo aver impostato il codice, infatti, non è obbligatorio inserirlo ogni volta con il telecomando, operazione che chiunque abbia provato a scrivere una password su una Smart TV conosce bene e non rimpiange. Lo sblocco può avvenire anche tramite l’app mobile di YouTube, attraverso una richiesta di sblocco dedicata oppure con una notifica push che arriva sul telefono. Un tocco e l’accesso è concesso.

È una soluzione che ricalca logiche già viste in altri servizi, dove il telefono diventa la chiave fisica per autenticarsi su uno schermo più grande. Nel caso specifico serve soprattutto a ridurre l’attrito: se la protezione è troppo scomoda, semplicemente nessuno la usa.

Distribuzione globale e dispositivi coinvolti

Google ha precisato che la funzione è in fase di implementazione a livello globale su varie Smart TV, quindi il rollout è graduale e non tutti i televisori la vedranno comparire nello stesso momento. Come sempre accade con questo tipo di aggiornamenti lato server, può servire qualche giorno prima che l’opzione appaia nelle impostazioni, e molto dipende dal modello e dalla versione dell’app installata.

Il tema della gestione degli account sulle televisioni condivise è uno di quelli che il colosso di Mountain View ha messo sotto osservazione da tempo, insieme al più ampio lavoro di rifinitura dell’esperienza d’uso sui dispositivi da salotto. La logica è quella di trattare la TV come uno spazio comune, dove però ognuno mantiene il proprio angolo riservato.

Per le famiglie con bambini il vantaggio è evidente, perché evita che i più piccoli finiscano per navigare all’interno di un profilo adulto e viceversa. Ma la funzione torna utile anche in situazioni diverse, dalle case condivise tra studenti agli appartamenti in affitto breve, dove il televisore passa di mano in mano e la cronologia di chi c’era prima rischia di restare lì, ben visibile a tutti.