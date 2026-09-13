iPhone 18 Pro, preordine su Iliad: prezzi e rate da 62 euro

Da oggi, sabato 12 settembre 2026, dalle ore 14:00, il preordine dei nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max è partito anche su Iliad, con la possibilità di scegliere tra pagamento in un’unica soluzione e rate mensili. Sul sito dell’operatore, tra l’altro, sono già comparsi anche i prezzi di iPhone Duo, il primo pieghevole di Apple, atteso il mese prossimo. I due modelli Pro erano stati presentati il 9 settembre 2026 durante l’Apple Event “Surprise and shine”, lo stesso appuntamento in cui era stato annunciato ufficialmente il nuovo dispositivo a libro.

Le consegne dei modelli Pro cominceranno venerdì 18 settembre 2026, Italia compresa. Per iPhone Duo, invece, il preordine scatterà il 16 ottobre 2026 alle ore 14:00, mentre la disponibilità è fissata al 23 ottobre 2026. Chi sceglie la rateizzazione, in questa fase, può contare soltanto sul finanziamento Findomestic, dato che Younited Pay non è ancora presente. Nulla di strano, visto che di solito quest’ultima soluzione viene attivata dopo la finestra di preordine, e con ogni probabilità andrà così anche stavolta.

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Quanto costano iPhone 18 Pro e Pro Max con Iliad

Il listino parte da 1489 euro. Ecco il dettaglio dei prezzi di iPhone 18 Pro:

256GB a 1489 euro, oppure 24 rate mensili da 62,04 euro o 12 rate da 124,08 euro

512GB a 1739 euro, oppure 24 rate mensili da 72,45 euro o 12 rate da 144,91 euro

1TB a 2239 euro, oppure 24 rate mensili da 93,29 euro o 12 rate da 186,58 euro

2TB a 2989 euro, oppure 24 rate mensili da 124,54 euro o 12 rate da 249,08 euro

Passando a iPhone 18 Pro Max, la situazione è la seguente:

256GB a 1639 euro, oppure 24 rate mensili da 68,29 euro o 12 rate da 136,58 euro

512GB a 1889 euro, oppure 24 rate mensili da 78,70 euro o 12 rate da 157,41 euro

1TB a 2389 euro, oppure 24 rate mensili da 99,54 euro o 12 rate da 199,08 euro

2TB a 3139 euro, oppure 24 rate mensili da 130,79 euro o 12 rate da 261,58 euro

Entrambi i modelli sono proposti in tutte e quattro le colorazioni annunciate da Apple, ovvero Black, Silver, Burgundy e Glacier. Capita spesso, però, che alcune varianti risultino temporaneamente non ordinabili per via delle scorte di magazzino, con la possibilità di riprovare più avanti. Da tenere presente anche un dettaglio non secondario: nello stesso periodo questi smartphone potrebbero essere venduti a cifre inferiori attraverso altri canali.

I prezzi di iPhone Duo e come si acquista

Per il pieghevole il pulsante di preordine non è ancora attivo, sul sito compare la dicitura “a breve”, ma il listino di iPhone Duo è già visibile. Si parte da 2369 euro per la versione 256GB, con 24 rate da 98,70 euro o 12 rate da 197,41 euro. La 512GB costa 2619 euro, con 24 rate da 109,12 euro o 12 rate da 218,25 euro. Si sale a 3119 euro per la 1TB, con 24 rate da 129,95 euro o 12 rate da 259,91 euro, fino ai 3869 euro della 2TB, con 24 rate da 161,20 euro o 12 rate da 322,41 euro. Le colorazioni previste sono Star White e Night Sky.

La procedura d’acquisto resta quella di sempre: si apre la sezione Smartphone, si sceglie il prodotto e il tipo di pagamento, poi si clicca su “Preordina”. I già clienti mobile accedono con le proprie credenziali, mentre chi non lo è viene indirizzato verso l’attuale promo da 9,99 euro al mese, la Top 230 con minuti e SMS illimitati più 230 Giga, attivabile fino alle ore 15:00 del 29 ottobre 2026, salvo cambiamenti. Restano comunque disponibili le altre offerte dell’operatore, anche più economiche. La spedizione costa 10 euro, addebitati al momento dell’ordine online. Dal 31 luglio 2025, inoltre, i clienti mobile possono comprare dispositivi anche tramite le SIMBOX presenti negli Iliad Store e nei Corner dei centri commerciali.

Accanto ai nuovi Pro restano ordinabili l’intera gamma iPhone 17, iPhone Air, tutta la serie iPhone 16 e gli iPhone rigenerati, disponibili da giugno 2024 e in seguito anche a rate con Findomestic. Sul fronte Samsung ci sono la serie Galaxy S26, i pieghevoli Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Fold 8 Ultra, i precedenti Galaxy S25 e alcuni modelli della gamma Galaxy A, in qualche caso scontati. Al momento Galaxy S26 FE non risulta invece presente sul sito dell’operatore.