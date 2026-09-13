Fusione nucleare, il Tennessee approva Project Infinity da 400 MW

La fusione nucleare ha appena guadagnato un tassello burocratico che, per una volta, conta più di un annuncio scientifico: il Tennessee ha rilasciato la prima licenza specifica per una macchina a fusione, aprendo di fatto il percorso regolatorio di Project Infinity, il complesso energetico destinato a sorgere sull’area dell’ex centrale a carbone di Bull Run. Un impianto da 400 MW, costruito attorno a una tecnologia che di solito resta confinata nei laboratori.

Il punto è che, quando si parla di energia da fusione, l’ostacolo non è soltanto tenere a bada il plasma. Servono centrali vere, reti elettriche capaci di assorbire quella potenza e soprattutto regole chiare su come costruire e far funzionare macchine del genere in condizioni di sicurezza. È la parte meno affascinante del discorso, quella che non finisce nei render patinati, eppure senza un quadro normativo definito nessun progetto passa dalla carta al cantiere.

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Chi c’è dietro Project Infinity

Il progetto mette insieme quattro soggetti con competenze diverse: Type One Energy, la Tennessee Valley Authority, l’Oak Ridge National Laboratory e la University of Tennessee. Una combinazione tutt’altro che casuale, perché unisce l’azienda che sviluppa la tecnologia, l’ente che gestisce la produzione elettrica nella regione, un laboratorio nazionale con una lunga tradizione nella ricerca sull’energia e un ateneo del territorio. La scelta del sito racconta poi qualcosa di più ampio, visto che Bull Run era una centrale a carbone e ora dovrebbe ospitare una delle scommesse energetiche più ambiziose del momento.

L’impianto vero e proprio si chiamerà Infinity Two e si baserà su uno stellarator, una configurazione che negli ultimi anni è tornata prepotentemente in gioco dopo decenni in cui il tokamak sembrava l’unica strada percorribile. Il principio, spiegato senza formule, è questo: enormi magneti con una geometria tridimensionale piuttosto complessa tengono il plasma sospeso, impedendogli di toccare le pareti della macchina. Perché è importante? Perché il plasma raggiunge temperature che nessun materiale conosciuto potrebbe sopportare al contatto diretto, e quindi l’unico modo per contenerlo è farlo galleggiare in un campo magnetico.

Perché la licenza conta più di quanto sembri

Rilasciare una licenza per una macchina a fusione significa, in pratica, che un’autorità pubblica ha iniziato a trattare questa tecnologia come qualcosa di reale e non come un esperimento da finanziare e basta. È un passaggio di status. Fino a poco tempo fa la fusione viveva in una zona grigia normativa, priva di categorie proprie e spesso valutata con criteri pensati per la fissione, che però pone problemi radicalmente diversi in termini di rifiuti e di rischio.

Detto questo, sarebbe scorretto raccontare la vicenda come una svolta definitiva. I progetti che promettono di trasformare la fusione in una fonte di energia utilizzabile sono molti, ognuno affronta le criticità con approcci differenti, e la distanza tra un prototipo funzionante e una centrale che immette elettricità in rete resta considerevole. Le difficoltà tecniche non spariscono per decreto.

Quello che cambia, con un caso come Infinity Two, è la direzione del percorso. Non si tratta più soltanto di dimostrare che la reazione può avvenire e sostenersi, ma di stabilire dove costruire, con quali autorizzazioni, sotto quale controllo e con quale collegamento alla rete esistente. Il Tennessee si muove per primo su questo terreno, e lo fa recuperando un sito industriale già votato alla produzione elettrica, con l’obiettivo dichiarato di arrivare a 400 MW da uno stellarator.