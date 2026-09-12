Google riaccende il nucleare per l’AI: 1,9 miliardi in Iowa

Il ritorno di Google al nucleare per alimentare l’intelligenza artificiale non è più una voce di corridoio ma un fatto concreto, con soldi pubblici sul tavolo e una centrale ferma da anni pronta a essere riaccesa. Il Dipartimento dell’Energia statunitense ha concesso a NextEra Energy un prestito da 1,9 miliardi di dollari, circa 1,6 miliardi di euro, per rimettere in funzione il Duane Arnold Energy Center, impianto spento dal 2020. Il colosso di Mountain View aveva già firmato un accordo per sostenere quel ritorno operativo, atteso nel 2029.

Non è un dettaglio tecnico da appassionati di energia. È il segnale di come stanno cambiando le priorità di chi costruisce e gestisce infrastrutture digitali su larga scala, in un momento in cui la fame di elettricità dei modelli di AI cresce più rapidamente della capacità di generarla.

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Perché serve corrente ventiquattro ore su ventiquattro

Il problema, spiegato senza giri di parole, è la continuità. I data center che addestrano e fanno girare i modelli di intelligenza artificiale non possono permettersi cali di potenza, pause, oscillazioni. Servono megawatt stabili, disponibili in ogni momento della giornata e in ogni stagione dell’anno. Le rinnovabili, su cui negli ultimi anni si è puntato moltissimo, restano centrali nel discorso energetico, ma la loro natura intermittente le rende un compagno complicato quando il carico da sostenere è costante e non negoziabile.

Da qui l’inversione di tendenza a cui stiamo assistendo. Il nucleare, per anni relegato ai margini del dibattito o guardato con diffidenza, torna a essere considerato una risposta pragmatica. Non tanto per ragioni ideologiche quanto per una questione di numeri e affidabilità. Produce in continuo, occupa relativamente poco spazio, e in casi come questo può ripartire da infrastrutture già esistenti invece di richiedere anni di cantiere da zero.

L’Iowa come laboratorio del nuovo corso

Gli Stati Uniti sono il posto dove tutto questo si vede meglio, semplicemente perché è lì che i data center si concentrano in maniera massiccia e lì hanno sede le maggiori aziende impegnate nel settore. Quello che sta succedendo in Iowa è la prova più chiara del cambio di passo. Una centrale chiusa nel 2020, archiviata come capitolo concluso, viene rimessa in gioco grazie a un prestito federale e a un accordo commerciale con uno dei protagonisti assoluti della corsa all’AI.

Il meccanismo è interessante anche dal punto di vista finanziario. Il Dipartimento dell’Energia mette a disposizione il capitale, NextEra Energy si occupa del rilancio dell’impianto, Google garantisce la domanda con un impegno di acquisto sul lungo periodo. Tre pezzi che si incastrano, ciascuno con il proprio interesse. Lo Stato spinge su una fonte considerata strategica, l’utility recupera un asset spento, l’azienda tecnologica si assicura energia prevedibile per i prossimi decenni.

Un orizzonte fissato al 2029

La data da segnare è il 2029, quando il Duane Arnold Energy Center dovrebbe tornare a immettere elettricità in rete. Un tempo che può sembrare lungo, ma che nel mondo delle grandi infrastrutture energetiche è tutto sommato compresso, proprio perché si lavora su qualcosa che esiste già e non su un progetto interamente nuovo.

Il senso di questa operazione va oltre il singolo impianto. Racconta di un settore che, dopo aver costruito la propria narrazione attorno alle rinnovabili, si trova a fare i conti con vincoli fisici molto concreti. La crescita dell’intelligenza artificiale ha reso la disponibilità energetica continua una priorità assoluta, e la ricerca di soluzioni sta portando le grandi aziende tecnologiche verso strade che pochi anni fa sembravano chiuse. Il prestito da 1,9 miliardi di dollari, circa 1,6 miliardi di euro, mette nero su bianco quella direzione.