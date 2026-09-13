Vodafone Mobile Power addio dal 14 settembre: cosa resta

Chi sta valutando un’offerta mobile in questi giorni dovrebbe segnarsi una data, perché Vodafone Mobile Power uscirà di scena il 14 Settembre 2026: da quel lunedì, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, la tariffa da 14,95 euro al mese non potrà più essere attivata dai nuovi clienti. Resta invece perfettamente valida per chi l’ha già sottoscritta, quindi nessun impatto per chi la sta usando adesso. L’offerta era stata lanciata il 26 Gennaio 2026 e proponeva minuti illimitati, 200 SMS al mese e 400 Giga di traffico dati, un pacchetto piuttosto generoso che ora viene semplicemente tolto dal listino delle nuove attivazioni. Stessa sorte, sempre dal 14 Settembre 2026, anche per Fastweb Mobile Power, gemella nel prezzo e nella struttura.

Il contesto aiuta a capire la mossa. Dopo la fusione per incorporazione di Vodafone Italia in Fastweb S.p.A., avvenuta il 1° Gennaio 2026, il marchio Vodafone in Italia è diventato un brand commerciale in licenza fino al 2029, utilizzato dentro il corporate brand Fastweb + Vodafone che raccoglie le attività di Swisscom nel nostro Paese, nato a Gennaio 2025 dopo l’acquisizione.

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Cosa resta nel listino mobile dopo il 14 Settembre 2026

Tolta di mezzo la Power, il portafoglio per i nuovi clienti si riduce a tre proposte. Vodafone Mobile Start a 9,95 euro al mese con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, 200 SMS e 150 Giga in 5G, più 32 Giga dedicati al roaming nell’Unione Europea. Vodafone Mobile Pro a 11,95 euro al mese sale a 250 Giga e 45 Giga per il roaming UE, sempre con minuti illimitati e 200 SMS. In cima c’è Vodafone Mobile Ultra a 19,95 euro al mese, che aggiunge Giga illimitati utilizzabili anche in Europa, 5 Giga per il roaming fuori dall’Unione, fino a 1000 minuti internazionali verso una lunga lista di destinazioni e minuti illimitati verso Vodafone Romania Mobile. Piccola precisazione utile: il bundle “illimitato” corrisponde in concreto a 600 Giga al mese.

Dal 1° Settembre 2026, nei negozi aderenti, le stesse tariffe circolano anche nelle versioni Welcome con le prime 2 mensilità gratuite, riservate però a chi arriva in portabilità da un altro operatore. Chi attiva un numero nuovo trova le versioni standard, identiche ma senza lo sconto iniziale. Il costo di attivazione da 10 euro resta dovuto in ogni caso. Con Mobile Ultra, anche nella variante Welcome, arrivano l’Assistenza Salute di Quixa, il servizio Vodafone Club e l’opzione Rete Sicura. Su tutte e tre le offerte, dal 15 Giugno 2026, si può aggiungere Fastweb Power Control a 1 euro al mese invece di 3, con 19,95 euro una tantum per il dispositivo Power Control Plug e promozione attivabile fino al 22 Novembre 2026. Il pagamento può avvenire su credito residuo oppure tramite Smart Pay. Per i già clienti mobile che chiedono il cambio piano, queste tariffe non sono disponibili.

Soglie, roaming e le promozioni collegate

Sul funzionamento del traffico ci sono alcuni paletti da conoscere. Minuti e Giga illimitati valgono nel rispetto della buona fede e delle condizioni contrattuali. Finiti gli SMS inclusi, ogni messaggio costa 29 centesimi. Superata la soglia dati si naviga per altri 500MB, poi la connessione si blocca e per riattivarla servono 50 Giga aggiuntivi a 2,90 euro fino al rinnovo, con disattivazione automatica. Il 5G arriva fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, dove c’è copertura e con un dispositivo adatto. L’hotspot è incluso senza costi, i Giga non consumati non si accumulano.

C’è poi la Promo Ambassador, attiva dal 14 Settembre 2025, che permette a nuovi e vecchi clienti di invitare un amico ottenendo Giga illimitati su entrambe le SIM. Dal 10 Dicembre 2025 il codice si recupera direttamente dall’app My Vodafone. Mobile Start resta esclusa, così come è esclusa dai Giga illimitati ottenibili con la convergenza fisso mobile, che porta anche uno sconto di 4 euro al mese sulla linea fissa.