LG OLED55G66LS crolla a 1368 euro: sconto del 45% su Amazon

Chi teneva d’occhio il mercato dei televisori di fascia alta ha davanti una di quelle occasioni che capitano raramente, perché LG OLED55G66LS è sceso a 1368 euro su Amazon partendo da un listino di 2499 euro. Parliamo del top di gamma Gallery Edition 2026, quello che di solito si guarda con ammirazione e poi si rimanda all’anno prossimo. Lo sconto sfiora il 45% e, stando ai dati disponibili, si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello da quando è arrivato sul mercato italiano.

Cosa rende speciale il pannello OLED evo della serie G6

La differenza tra la serie G6 e la più comune C6 non sta nei dettagli di contorno, ma nel cuore del prodotto. Il pannello OLED evo montato su OLED55G66LS rappresenta il vertice della gamma, e il motivo principale ha un nome preciso: Brightness Booster Ultra. È una tecnologia riservata esclusivamente ai tagli da 55 e 65 pollici, che permette al pannello di arrivare fino a 3,9 volte la luminosità del modello base LG OLED B6. Un divario notevole anche rispetto al Brightness Booster Pro, che invece equipaggia il taglio da 48 pollici.

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Sul fronte della resa cromatica i numeri sono certificati da enti terzi. La fedeltà colore è al 100%, verificata da Intertek secondo lo standard CIE DE2000. Il nero perfetto è stato validato da UL seguendo il protocollo IDMS 11.5. A completare il quadro arriva la certificazione Reflection Free Premium, pensata per chi ha la TV piazzata in una stanza piena di luce e non vuole vedere riflessi sullo schermo durante le scene scure.

Il lavoro sporco lo fa il processore Alpha 11 AI Gen3, che analizza in tempo reale quello che scorre sullo schermo e interviene su dettaglio, contrasto e upscaling senza che ci sia bisogno di mettere mano alle impostazioni. La piattaforma webOS, dal canto suo, integra funzioni di intelligenza artificiale potenziate da Google Gemini e Microsoft Copilot, il tutto sotto la protezione del sistema LG Shield, che si è portato a casa un riconoscimento ai CES Innovation Awards 2026.

Un televisore che ragiona anche come monitor da gaming

Chi passa parecchie ore con un controller in mano troverà una scheda tecnica che assomiglia più a quella di un monitor da competizione che a quella di un televisore da salotto. Il supporto arriva al 4K a 165Hz, con VRR e ALLM, compatibilità sia G-Sync sia FreeSync, tempo di risposta di 0,1ms e certificazione ClearMR 10000. Non manca nulla nemmeno sul lato cinema, visto che ci sono Dolby Vision e Dolby Atmos a gestire immagine e audio nei contenuti compatibili.

Tradotto in pratica, è un apparecchio che non costringe a scegliere tra il film della domenica sera e le sessioni con la console di ultima generazione. La stessa combinazione di luminosità e tempi di risposta serve bene entrambi gli scenari, cosa che sui pannelli di fascia media raramente accade con questa costanza.

Quanto si risparmia davvero su LG OLED55G66LS

Il conto è semplice: dai 2499 euro di listino si scende ai 1368 euro richiesti ora su Amazon, quindi oltre mille euro di differenza rispetto al prezzo pieno. Per un Gallery Edition 2026 da 55 pollici con pannello OLED evo e Brightness Booster Ultra, è una cifra che sposta parecchio l’asticella di chi stava valutando un modello di fascia inferiore per questioni di budget.

L’unico elemento da tenere presente riguarda la disponibilità, legata alle scorte del momento. Offerte di questo tipo tendono a rientrare in fretta, soprattutto quando riguardano un top di gamma appena arrivato sul mercato e non un prodotto in fine serie. Il modello completo, per chi lo cercasse a catalogo, è LG OLED evo AI 55 pollici Serie G6S 2026 Smart TV 4K, sigla OLED55G66LS.