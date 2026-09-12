TIM Power Famiglia Iron: 200 Giga a 4,99 euro anche in negozio

Torna il raddoppio dei Giga su TIM Power Famiglia Iron a 4,99 euro al mese, e da oggi 10 Settembre 2026 la promozione è di nuovo attivabile anche nei negozi, oltre che online. Nessun costo aggiuntivo, nessuna opzione da spuntare: chi porta il numero in TIM con questa tariffa si ritrova il doppio del traffico dati rispetto alla dotazione standard. Un meccanismo già visto tra il 16 Luglio e il 30 Agosto 2026, che ora riparte e resta valido fino a nuova comunicazione.

L’iniziativa non riguarda soltanto la tariffa più economica. Il pacchetto di offerte operator attack coinvolte comprende anche TIM Supreme GPRO a 5,99 euro al mese, TIM Power Iron New a 6,99 euro, TIM Power Supreme Easy a 7,99 euro, TIM One GO a 9,99 euro e TIM Titanium Orange a 10,99 euro. Chi attiva adesso mantiene i Giga aumentati anche dopo la fine della promozione, salvo future modifiche contrattuali. Online la procedura richiede di selezionare il proprio operatore di provenienza dal menu a tendina nella pagina dedicata.

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Chi può attivare TIM Power Famiglia Iron e con quali Giga

Le prime quattro tariffe della lista si rivolgono a chi arriva da Iliad e da una lunga serie di operatori virtuali. Restano fuori Kena, Very Mobile, ho. Mobile, Tiscali, NoiTel e, dal 15 Settembre 2026, secondo le indiscrezioni circolate, anche Lyca Mobile. L’elenco completo degli operatori ammessi include tra gli altri PosteMobile, CoopVoce, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Spusu, Rabona Mobile, Digi Mobil, China Mobile (CMLink), Wings Mobile, Elite Mobile, Afinna One, BT Italia Full MVNO, Vianova, Dimensione, Massima Energia e Segnoverde.

Entrando nel dettaglio, TIM Power Famiglia Iron offre ogni mese minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 200 Giga in 5G al posto dei consueti 100, sempre a 4,99 euro al mese. Con TIM Power Supreme GPRO si sale a 300 Giga anziché 150, con minuti illimitati e 200 SMS, a 5,99 euro. TIM Power Iron New arriva a 350 Giga invece di 200 a 6,99 euro, mentre TIM Power Supreme Easy tocca quota 400 Giga contro i 250 di base, a 7,99 euro al mese ma con pagamento tramite Ricarica Automatica. Per tutte le altre il rinnovo viene scalato dal credito residuo, con possibilità di attivare la ricarica automatica quando si vuole.

Le proposte per chi arriva da WindTre, Fastweb e Vodafone

Discorso diverso per TIM One GO e TIM Titanium Orange, riservate a chi porta il numero da WindTre, Very Mobile, Fastweb, Vodafone e ho. Mobile. Nello specifico, TIM One GO a 9,99 euro al mese spetta a chi proviene da Fastweb, Vodafone e ho. Mobile e comprende minuti e SMS illimitati con 200 Giga in 5G anziché 100. TIM Titanium Orange a 10,99 euro al mese guarda invece agli ex clienti WindTre e Very Mobile, con minuti illimitati, 200 SMS e 200 Giga al posto di 150, questa volta in 5G Ultra.

Vale la pena ricordare la differenza tra i due profili di rete, attivi dal 9 Giugno 2024. Il 5G Ultra arriva fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con priorità di accesso, mentre il profilo base si ferma a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Dall’8 Giugno 2026 esiste anche l’opzione 5G Ultra Summer Edition, che porta il profilo superiore a 1,99 euro una tantum fino al 31 Dicembre 2026 e poi a 1,99 euro al mese.

Costi di attivazione e servizi collegati

Sul fronte della spesa iniziale, dal 23 Febbraio 2025 tutte le offerte operator attack nei negozi TIM prevedono un costo di attivazione di 6,99 euro, a cui si aggiungono il primo mese anticipato e la SIM ricaricabile da 10 euro, salvo promozioni locali. Con alcune tariffe una parte dei Giga viene erogata come bonus entro cinque giorni dall’attivazione, e in caso di ritardi conviene contattare l’operatore.

Dal 2 Febbraio 2026 ogni nuova SIM ricaricabile parte con il piano base TIM Base 25 New da 3,99 euro al mese, gratuito però per le linee con un’offerta ad addebito ricorrente che include minuti e Giga. Gli SMS oltre soglia costano 29 centesimi, mentre l’uso non conforme a buona fede scatta oltre i 18000 minuti mensili. Le offerte restano compatibili con TIM Unica Power, che unisce fisso e fino a sei SIM mobili con Giga illimitati in 5G Ultra, nella versione attiva dal 26 Luglio 2026 a 2,90 euro al mese per la prima linea, azzerati per i primi 12 mesi in promozione Limited Edition fino al 26 Settembre 2026.