iPhone 18 Pro, preordini fiacchi: spedizioni ancora al lancio

Il fine settimana di apertura dei preordini per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max si è chiuso con numeri più fiacchi del previsto, almeno a giudicare dai tempi di spedizione ancora comodamente disponibili. Di solito bastano pochi minuti perché le configurazioni più richieste slittino di settimane, invece stavolta la maggior parte dei modelli risulta ancora consegnabile nella data di lancio. Un dettaglio piccolo, ma che nel mondo Apple pesa parecchio.

La fotografia scattata domenica mattina racconta una situazione insolita. Nessuna corsa disperata, nessun esaurimento immediato, nessuna fila virtuale infinita. Le spiegazioni possibili sono almeno un paio e nessuna delle due è particolarmente drammatica per Cupertino, anche se il confronto con gli anni passati resta evidente.

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Perché la domanda per iPhone 18 Pro sembra più bassa del solito

La prima ipotesi riguarda iPhone Duo, il modello che apre la propria finestra di preordine il 16 ottobre. Molti potenziali acquirenti dei modelli Pro potrebbero semplicemente aver messo il portafoglio in pausa, in attesa di capire se conviene spendere quella cifra sul pieghevole piuttosto che sul classico top di gamma. È un comportamento che si vede spesso quando due prodotti di fascia alta vengono presentati a poche settimane di distanza.

La seconda spiegazione è più prosaica e riguarda il magazzino. Apple potrebbe aver preparato scorte più generose rispetto al passato, alzando di fatto la soglia oltre la quale un modello finisce in backorder. Più pezzi pronti significa meno slittamenti visibili, anche a parità di ordini ricevuti. In questo caso la domanda non sarebbe affatto debole, semplicemente meglio assorbita.

Quel che è certo è il quadro delle consegne. Quasi tutte le varianti di iPhone 18 Pro restano fissate al 18 settembre, con due eccezioni: le versioni Burgundy e Silver da 256GB e 512GB, che ora indicano una finestra di spedizione compresa tra il 24 e il 29 settembre. Poco più di una settimana di attesa in più, niente di clamoroso.

Il quadro dei tempi di spedizione di iPhone 18 Pro Max

Con iPhone 18 Pro Max la faccenda cambia leggermente. Qui la domanda appare un po’ più vivace e i ritardi si fanno più consistenti. Il modello Burgundy da 256GB, 512GB e 1TB è scivolato in una finestra che va dal 6 al 13 ottobre, mentre la variante da 2TB risulta ancora disponibile per il 18 settembre. Probabile che il prezzo, decisamente impegnativo, abbia tenuto lontani parecchi acquirenti e che i calcoli sulla domanda per il taglio di memoria più capiente siano stati sovrastimati.

Nella stessa finestra di ottobre rientrano anche il Glacier da 256GB e 512GB, il Black da 256GB e il Silver da 256GB e 512GB. Il Black da 512GB e il Glacier da 1TB si collocano invece tra il 24 e il 29 settembre. Tutte le altre configurazioni non citate arrivano regolarmente il 18 settembre, che resta la data di uscita ufficiale.

Quanto costano i nuovi modelli Pro

I prezzi restano un elemento centrale di tutta questa storia. iPhone 18 Pro parte da circa 1.100 euro per la versione da 256GB, sale a circa 1.290 euro per 512GB, tocca i 1.650 euro circa per 1TB e arriva a circa 2.200 euro per il taglio da 2TB.

Per iPhone 18 Pro Max si comincia da circa 1.200 euro per 256GB, poi 1.380 euro circa per 512GB, intorno ai 1.750 euro per 1TB e circa 2.300 euro per la configurazione da 2TB, quella che stranamente sembra soffrire meno di tutte i problemi di disponibilità.

Se il ritmo degli ordini non dovesse accelerare nella parte finale del fine settimana, sarà interessante osservare in che modo Apple racconterà questo avvio anomalo dei preordini, storicamente uno dei momenti in cui l’azienda ama diffondere numeri record.