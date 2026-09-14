GTA 6 su PC, l’attesa potrebbe essere più breve del previsto

La versione di GTA 6 su PC potrebbe non far aspettare quanto tutti davano ormai per scontato, e la cosa ribalta un po’ le previsioni di chi si era già rassegnato a un paio d’anni di pazienza. Alcune fonti anonime hanno fatto circolare l’idea che la finestra di uscita per il pubblico da tastiera e mouse sia molto più vicina alle versioni console di quanto la tradizione Rockstar lascerebbe immaginare. Nessuna conferma ufficiale, sia chiaro, ma il ragionamento dietro l’indiscrezione ha una sua logica.

Il punto centrale è il metodo di lavoro. Secondo quanto emerso, lo studio avrebbe portato avanti lo sviluppo della versione PC in parallelo con quelle destinate a PS5 e Xbox Series, invece di aspettare la chiusura del lavoro su console prima di mettere mano al porting. Una differenza tutt’altro che secondaria, perché è esattamente quella che determina se il divario tra le due uscite si misura in mesi oppure in anni.

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Perché la strategia di Rockstar potrebbe essere cambiata

Chi segue la casa di sviluppo da tempo conosce il copione. La finestra di esclusività console è sempre stata usata per spremere al massimo le vendite su PlayStation e Xbox, lasciando i giocatori PC in sala d’attesa. Con GTA 5 servirono quasi due anni prima di vedere il gioco su computer, con Red Dead Redemption 2 l’attesa fu poco inferiore. Un modello collaudato, redditizio, ripetuto senza troppe variazioni.

Stavolta però il contesto è diverso. Il mercato PC nel frattempo è cresciuto in maniera enorme, e tenere fuori una fetta così ampia di pubblico per ventiquattro mesi ha un costo che forse non conviene più pagare. Se le indiscrezioni corrispondono al vero, la scelta di sviluppare tutto in contemporanea non sarebbe un dettaglio tecnico ma una decisione commerciale precisa, pensata per intercettare subito una platea che nel frattempo ha cambiato peso specifico.

Resta il fatto che parliamo di fonti anonime, quindi il condizionale non è una formalità. Nessuna data è stata annunciata, nessun portavoce di Rockstar ha commentato, e finché non arriva una comunicazione ufficiale la questione rimane confinata al territorio delle voci di corridoio. Voci circostanziate, ma pur sempre voci.

Cosa cambia per chi sta valutando il preordine

Per chi ha già bloccato la copia console di GTA 6, l’informazione ha un valore relativo. Il gioco arriverà comunque su PS5 e Xbox Series come da programma, e chi ha una di queste macchine in salotto non deve prendere decisioni particolari. Il discorso cambia per tutti gli altri, quelli che una console non ce l’hanno e stavano ragionando se comprarne una solo per non perdersi l’uscita.

Sapere che la versione PC potrebbe non richiedere anni di attesa sposta parecchio l’equazione. Spendere diverse centinaia di euro in hardware aggiuntivo ha senso se l’alternativa è aspettare fino al 2028, molto meno se il divario si riduce a pochi mesi. È una valutazione che ognuno farà per conto proprio, ovviamente, ma avere in mano questo elemento in più aiuta.

Il quadro complessivo, per ora, è quello di un’attesa che potrebbe essere più corta del previsto senza che nessuno lo abbia messo nero su bianco. Rockstar non ha rilasciato dichiarazioni sul tema e non ha indicato alcuna finestra temporale per il debutto su computer. L’unica certezza riguarda l’arrivo su console, mentre tutto il resto poggia su segnalazioni non verificate arrivate da persone vicine allo sviluppo.