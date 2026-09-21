Xiaomi Mijia Electric Shaver S101: testina MIM a doppio anello

Chi cerca un rasoio elettrico senza spendere cifre importanti troverà interessante l’ultima mossa di Xiaomi, che allarga la famiglia Mijia con Mijia Electric Shaver S101 Cloud Pattern Blade Edition, un modello pensato per la fascia bassa del listino ma che eredita soluzioni tecniche viste finora su prodotti decisamente più costosi. Il punto su cui l’azienda insiste di più è la testina, realizzata con un processo industriale che di solito non si incontra in questa fascia di prezzo.

Si parla di Metal Injection Molding, abbreviato in MIM, una tecnica di stampaggio a iniezione dei metalli che permette di ottenere forme complesse difficili da realizzare con la lavorazione tradizionale. Nel caso specifico, il risultato è una geometria a doppio anello che, secondo Xiaomi, aumenta la superficie utile di rasatura rispetto a una lama con le classiche scanalature. Tradotto in pratica, più bordi taglienti a contatto con la barba a ogni passaggio, quindi meno passate ripetute sulla stessa zona.

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Come lavora la testina del Mijia Electric Shaver S101

Le lame non agiscono da sole. Lavorano insieme a elementi concavi in acciaio inox che formano una struttura avvolgente, progettata per intercettare il pelo nel momento esatto in cui entra nella testina. L’obiettivo dichiarato è duplice, ridurre le zone saltate e limitare quella sensazione fastidiosa dello strappo che capita quando la lama afferra male il pelo e tira invece di tagliare. C’è anche un’attenzione particolare ai peli più corti e aderenti alla pelle, quelli che i rasoi economici tendono a ignorare.

Un approccio simile era già comparso sul Mijia Electric Shaver presentato lo scorso luglio, che però si collocava su un livello di prezzo superiore. Con S101 l’azienda porta sostanzialmente la stessa filosofia costruttiva su un prodotto più accessibile, che è poi la strategia con cui Xiaomi ha costruito buona parte del suo catalogo di elettrodomestici e accessori per la casa.

Il rasoio monta tre lame flottanti indipendenti, in grado di muoversi e adattarsi in più direzioni ai contorni del viso. Il mento, la mascella, la zona sotto il naso, tutti punti dove una testina rigida fatica. La testina, inoltre, si stacca completamente dal corpo del rasoio, dettaglio banale ma tutt’altro che scontato quando arriva il momento di sciacquare via i residui.

Autonomia, ricarica e resistenza all’acqua

Sul fronte praticità c’è la certificazione IPX7, che consente di lavare l’intero dispositivo direttamente sotto il rubinetto senza preoccuparsi di infiltrazioni. Un requisito ormai quasi obbligatorio, ma sempre utile ricordarlo quando si parla di prodotti a basso costo, dove non è garantito.

Interessante il controllo intelligente della velocità, pensato per mantenere costante la potenza del motore anche quando la batteria si sta esaurendo. È uno dei problemi classici dei rasoi economici, la resa che cala progressivamente man mano che la carica scende, costringendo a insistere di più sulla pelle. Qui l’elettronica dovrebbe compensare, almeno sulla carta.

La ricarica passa da USB-C e richiede circa un’ora e mezza per completarsi. Xiaomi dichiara fino a 60 giorni di autonomia, un numero che va però letto con attenzione, perché il calcolo si basa su un utilizzo di un minuto al giorno. Chi ha una barba folta e impiega tre o quattro minuti a sessione dovrà ovviamente dividere quel valore, ma anche così si resta su tempi ampiamente sufficienti per non dover portare il caricatore in valigia a ogni weekend fuori porta.

Il posizionamento di Mijia Electric Shaver S101 Cloud Pattern Blade Edition resta quello di un prodotto d’ingresso, con una dotazione tecnica che prova a colmare il divario con i modelli superiori dello stesso marchio. La combinazione tra testina MIM, lame flottanti e gestione elettronica del motore è quanto di più completo si possa chiedere in questa fascia.

Fonte: TecnoAndroid