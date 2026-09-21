Polestar Energy, la ricarica intelligente arriva senza wallbox dedicato

Polestar punta sulla ricarica domestica per ridurre i costi dell’auto elettrica, sfruttando l’intelligenza del veicolo per scegliere automaticamente i momenti più convenienti in cui fare il pieno di energia.

Con l’espansione degli incentivi di rete in alcuni importanti mercati europei e l’introduzione della ricarica intelligente gestita direttamente dall’auto, il programma Polestar Energy diventa così più interessante anche per chi vuole contenere il costo quotidiano della mobilità elettrica. In Italia, inoltre, l’integrazione con Octopus Energy può portare a un risparmio fino al 30% sulla componente energia della bolletta.

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Il servizio non richiede necessariamente l’installazione di un wallbox domestico specifico integrato. Per Polestar 2 e Polestar 4, infatti, la gestione intelligente della ricarica può essere effettuata direttamente dall’auto attraverso l’app Polestar Energy.

Ricaricare quando l’energia costa meno

Il principio alla base di Polestar Energy è semplice: invece di ricaricare immediatamente l’auto ogni volta che viene collegata alla rete, il sistema può scegliere automaticamente il momento più conveniente. Dall’app è sufficiente indicare l’orario previsto per la partenza e il livello di carica desiderato. Il sistema utilizza queste informazioni per pianificare la ricarica nelle fasce più adatte, con l’obiettivo di ridurre la spesa energetica senza richiedere una gestione manuale continua.

La soluzione è disponibile dalla fine del 2024 e, entro la metà del 2025, era stata estesa a 12 mercati europei. Polestar sta ora ampliando ulteriormente le possibilità offerte dalla piattaforma attraverso una collaborazione con Octopus Energy.

In Germania, Francia, Spagna e Italia arrivano infatti gli incentivi di rete, che permettono ai proprietari di veicoli elettrici di ottenere ulteriori vantaggi economici partecipando, attraverso la ricarica intelligente, alle attività che contribuiscono alla stabilità della rete elettrica. Il meccanismo permette quindi di trasformare la batteria dell’auto in una risorsa inserita all’interno di un sistema energetico più flessibile, senza modificare le normali abitudini di utilizzo del veicolo.

In Italia risparmi fino al 30% sulla componente energia

Il mercato italiano è tra quelli interessati dalla nuova collaborazione. I clienti che utilizzano Polestar Energy e hanno un contratto energetico con Octopus Energy possono ottenere, secondo Polestar, un risparmio fino al 30% sulla componente energia della bolletta grazie alla ricarica intelligente e automatizzata di Intelligent Octopus.

Il vantaggio deriva dalla possibilità di spostare automaticamente i consumi verso i momenti più favorevoli, evitando di concentrare la ricarica nelle fasce meno convenienti. La stessa ottimizzazione può avere effetti anche sul fronte ambientale. Ricaricare quando nella rete è disponibile una maggiore quota di energia proveniente da fonti rinnovabili può infatti contribuire a ridurre l’impronta di CO₂e nella fase di utilizzo dell’auto.

Polestar Energy supporta inoltre l’integrazione con gli impianti fotovoltaici domestici. Chi produce energia direttamente dalla propria abitazione può quindi sfruttare la piattaforma per coordinare meglio la ricarica dell’auto con la disponibilità di energia solare.

Polestar 2 e Polestar 4 possono gestire direttamente la ricarica

L’altra novità riguarda il modo in cui viene controllato il processo di ricarica. Polestar ha introdotto la gestione intelligente direttamente dall’auto per Polestar 2 e Polestar 4, attraverso l’app Polestar Energy. La differenza principale è che non è più necessario disporre di uno specifico caricatore domestico integrato per accedere ai vantaggi della ricarica intelligente. Il controllo viene effettuato dal veicolo e dal sistema software collegato all’app.

La novità riduce quindi una delle possibili barriere all’ingresso per chi vuole sfruttare la ricarica domestica automatizzata. Il proprietario deve semplicemente impostare i parametri desiderati, lasciando poi al sistema il compito di determinare quando ricaricare. Per Polestar, si tratta di un’evoluzione importante in un contesto nel quale la ricarica domestica rappresenta una parte sempre più rilevante dell’esperienza con un’auto elettrica. L’obiettivo non è soltanto rendere il processo più comodo, ma anche collegare maggiormente la mobilità elettrica alle esigenze della rete.

L’app Polestar Energy è disponibile gratuitamente nei mercati in cui il servizio è attivo. Le modalità di accesso agli incentivi e le condizioni energetiche dipendono invece dal mercato e dai relativi contratti disponibili.

Fonte: TecnoAndroid