Insta360 Luna Ultra si aggiorna: arriva a 450 mm e punta sui concerti

Riprendere un artista dal fondo di una platea, seguire un’azione sul palco senza perdere il soggetto e allo stesso tempo ottenere un video pronto per i social richiede una fotocamera capace di adattarsi a situazioni molto diverse. È proprio sulla distanza e sulla flessibilità delle riprese che Insta360 interviene con il nuovo aggiornamento firmware di Luna Ultra. La gimbal camera riceve infatti una serie di funzioni che ne ampliano sensibilmente le possibilità, a partire dallo zoom fino a 15x e dal supporto alla nuova Ultra Telephoto Lens, che porta la lunghezza focale equivalente fino a 450 mm. L’aggiornamento introduce inoltre una specifica Modalità Palco, pensata per concerti e spettacoli dal vivo, insieme alla registrazione video verticale in 4K a 30 fps e a nuove funzioni creative dedicate ai contenuti social. In contemporanea arriva anche un nuovo bundle con l’obiettivo tele, proposto a 839 euro.

Più distanza con 15x di zoom e la nuova lente tele

Il precedente limite dello zoom integrato di Luna Ultra era fissato a 12x. Con il nuovo firmware si arriva a 15x, equivalente a una lunghezza focale di 300 mm. L’elaborazione delle immagini sfrutta due chip professionali dedicati e la tecnologia AI Remosaic, che interviene per ricostruire e migliorare i dettagli che possono andare persi durante il ritaglio digitale. L’obiettivo è mantenere più definiti soggetti lontani come persone, testi, edifici e paesaggi anche utilizzando l’ingrandimento massimo. Il 15x può essere utilizzato nelle modalità Video, PureVideo, Modalità Palco e Foto. Per ottenere i risultati migliori con le riprese tele, Insta360 indica la registrazione in 4K a 30 fps.

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Per chi ha bisogno di una portata ancora superiore arriva invece la Ultra Telephoto Lens, un nuovo accessorio che aumenta di 1,5x la portata ottica della fotocamera. Abbinata allo zoom integrato da 15x, permette di raggiungere una focale equivalente fino a 450 mm. Con l’obiettivo montato, Luna Ultra copre quindi una gamma da 90 a 450 mm, anche se la fotocamera principale viene coperta durante l’utilizzo della lente tele. L’accessorio è stato progettato per essere facilmente trasportabile e utilizza un sistema magnetico a scatto che consente di installarlo rapidamente sulla fotocamera.

Luna Ultra cambia approccio con la Modalità Palco

Concerti e spettacoli dal vivo presentano condizioni particolarmente difficili per una camera: illuminazione variabile, soggetti in movimento, pubblico che entra nell’inquadratura e riprese effettuate spesso da grande distanza. La nuova Modalità Palco nasce proprio per questo scenario. Insta360 ha introdotto strategie specifiche per elaborazione delle immagini, autofocus, esposizione, tracking e audio, con l’obiettivo di mantenere il soggetto riconoscibile anche quando gli artisti sono circondati da luci e movimenti.

I filtri dedicati al volto e una sensibilità di messa a fuoco ottimizzata aiutano a ridurre le interferenze di elementi come light stick e altri oggetti che possono passare davanti all’obiettivo. Anche l’esposizione viene gestita attraverso algoritmi specifici, pensati per controllare le alte luci e preservare una maggiore quantità di informazioni nella scena. La misurazione basata sul volto contribuisce invece a mantenere dettagli e tridimensionalità sul soggetto. La gestione del colore interviene infine su bilanciamento del bianco, saturazione e resa cromatica per restituire in modo più fedele l’atmosfera creata dalle luci del palco.

Tracking progettato per seguire gli artisti

Il sistema di inseguimento è stato ulteriormente sviluppato per lavorare con livelli di zoom elevati. Insta360 utilizza un modello di tracking addestrato su una grande quantità di filmati provenienti da concerti, con l’obiettivo di migliorare il riconoscimento degli artisti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo permette a Luna Ultra di ritrovare e seguire il soggetto in maniera più stabile quando si trova lontano dalla fotocamera, riducendo la necessità di intervenire continuamente sui controlli.

Anche l’audio riceve due modalità specifiche. Stage Audio concentra la registrazione sulla direzione del palco, mentre Ambient Audio combina la performance con i rumori e l’atmosfera del luogo. La Modalità Palco può inoltre essere utilizzata insieme alla Ultra Telephoto Lens, aumentando ulteriormente la distanza dalla quale è possibile riprendere una performance. Durante la registrazione video è poi possibile catturare Live Frame senza interrompere il filmato o passare manualmente alla modalità fotografica. I momenti più interessanti possono quindi essere salvati come immagini separate mentre la registrazione continua.

Il verticale arriva in 4K direttamente dalla fotocamera

L’altro grande cambiamento riguarda il formato dei contenuti. Luna Ultra supporta ora la registrazione verticale in 4K a 30 fps, permettendo di realizzare direttamente dalla fotocamera contenuti destinati alle piattaforme social. La funzione sfrutta il chip AI Qualcomm flagship da 4 nm, la tecnologia di sovracampionamento 6K e lo schermo rotante della gimbal camera. Per iniziare una registrazione verticale è sufficiente ruotare il display nella posizione corrispondente.

Lo zoom arriva fino a 6x, anche se Insta360 consiglia di fermarsi a 3x per ottenere l’esperienza di ripresa migliore. La qualità dell’immagine dell’obiettivo tele tra 3x e 6x è ancora in fase di ottimizzazione e sarà finalizzata nella versione ufficiale. Tra le novità creative compare anche Zoom Live, una modalità che introduce movimenti di zoom-in fluidi durante la cattura dei Live Frame. L’effetto è pensato soprattutto per contenuti portrait e lifestyle, dove un movimento progressivo può concentrare maggiormente l’attenzione sul soggetto. I Live Frame possono inoltre essere realizzati combinando contemporaneamente gli effetti Beauty e i filtri cinematografici, offrendo una maggiore possibilità di personalizzazione direttamente dalla fotocamera.

Il nuovo Luna Ultra Zoom Bundle costa 839 euro

Insieme al firmware arriva anche un nuovo pacchetto dedicato a chi vuole sfruttare soprattutto le capacità tele della gimbal camera. Il Luna Ultra Zoom Bundle comprende tutto ciò che è previsto nello Standard Bundle, aggiungendo una borsa per il trasporto e soprattutto la nuova Ultra Telephoto Lens. Il prezzo del nuovo bundle è fissato a 839 euro. L’aggiornamento firmware amplia così il campo d’utilizzo di Luna Ultra su più fronti: dalle riprese a lunga distanza con zoom 15x e focale equivalente fino a 450 mm, passando per concerti e spettacoli con la nuova Modalità Palco, fino ai video verticali 4K pensati per la pubblicazione sui social.

Fonte: TecnoAndroid