Narwal, 10 anni di robotica domestica: così cambia la pulizia con l’AI

Capire che cosa c’è sul pavimento è solo una parte del problema. Per rendere davvero autonoma la pulizia domestica serve qualcosa di più: riconoscere gli oggetti, interpretare l’ambiente e decidere come intervenire in situazioni differenti. È proprio verso questo livello di automazione che Narwal sta indirizzando lo sviluppo dei propri robot. A Berlino, durante IFA 2026, l’azienda ha utilizzato il decimo anniversario dalla fondazione per mostrare non soltanto i prodotti attuali, ma soprattutto la direzione tecnologica dei prossimi anni. Il tema centrale è l’evoluzione dalla semplice pulizia robotizzata verso sistemi capaci di comprendere meglio gli spazi domestici. La strategia parte da un percorso iniziato nel 2016 e passato attraverso alcune delle tecnologie che hanno contribuito alla diffusione dei robot lavapavimenti. Oggi Narwal opera in oltre 30 Paesi e regioni, ha raggiunto più di 6 milioni di famiglie e conta oltre 700 ingegneri impegnati nelle attività di ricerca e sviluppo.

Dall’autolavaggio dei moci all’intelligenza artificiale

Il passaggio più significativo nella storia di Narwal risale al 2019, quando l’azienda ha introdotto il suo primo robot lavapavimenti dotato di sistema automatico per il lavaggio dei moci. Da quel momento, il lavoro si è concentrato su un problema preciso: eliminare progressivamente le operazioni manuali necessarie per ottenere una pulizia efficace. Nel tempo sono arrivate tecnologie dedicate al rilevamento dello sporco, alla navigazione, ai sistemi anti-groviglio e al lavaggio dei moci in tempo reale. L’obiettivo, però, non è più soltanto aumentare le prestazioni di una singola funzione.

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A IFA 2026 Narwal ha infatti mostrato una generazione di soluzioni nelle quali l’intelligenza artificiale assume un ruolo più importante nella gestione della casa. Il Sistema Autonomo NarMind™ Pro 2.0 permette ai robot di riconoscere gli oggetti presenti nell’ambiente e di reagire alle diverse situazioni, portando il concetto di autonomia oltre la semplice individuazione degli ostacoli. Il principio è quello di una macchina che non si limita a seguire una mappa, ma che deve interpretare ciò che incontra durante il proprio lavoro. È questa evoluzione che, secondo Narwal, può trasformare il robot da semplice dispositivo per le pulizie a sistema maggiormente adattivo rispetto alle caratteristiche dell’abitazione. La parte dedicata al lavaggio resta comunque fondamentale. Il nuovo Sistema FlowWash, utilizzato nelle famiglie Flow e Freo, rappresenta infatti la prosecuzione dello sviluppo tecnologico dedicato alla pulizia dei pavimenti, affiancando l’automazione alle esigenze concrete del lavaggio quotidiano.

Flow 2 protagonista a Berlino insieme a Freo e V50 Cube

La visione mostrata durante l’evento di Berlino non è rimasta limitata alla ricerca e sviluppo. Narwal ha portato a IFA una gamma composta da prodotti già disponibili e nuove soluzioni in arrivo, mostrando come l’azienda stia ampliando il proprio raggio d’azione nella pulizia domestica. Tra i protagonisti c’era Narwal Flow 2, modello di punta della gamma per la pulizia dei pavimenti. Il dispositivo combina automazione, tecnologie di lavaggio e sistemi pensati per migliorare l’efficacia della pulizia, rappresentando concretamente la direzione intrapresa dall’azienda. Il prodotto ha inoltre raccolto diversi riconoscimenti nel corso di IFA 2026. Dopo essere stato selezionato da Robb Report per un premio legato alla nuova colorazione bianca, Flow 2 è stato indicato come Best of ShowStoppers dai Gadgety Awards. Sono arrivati anche il Netzwelt Innovation Award IFA 2026 e la nomina a Best of IFA 2026 da parte di Reviewed.

Accanto alla famiglia Flow, Narwal ha presentato la nuova gamma Freo e il V50 Cube, aspirapolvere senza fili che amplia la proposta dell’azienda oltre la robotica per pavimenti. Entrambi i prodotti sono stati inseriti da Android Headlines tra i Best of IFA 2026, mentre V50 Cube ha attirato anche l’attenzione di PCWelt. La presenza a Berlino ha incluso inoltre ShowStoppers, appuntamento internazionale dedicato alla stampa specializzata nel settore tecnologico e dell’elettronica di consumo.

Dieci anni alle spalle, una nuova fase per Narwal

L’anniversario ha rappresentato anche l’occasione per raccontare la filosofia che Narwal intende mantenere nel prossimo decennio. Durante un evento organizzato a Berlino, circa 100 giornalisti, partner commerciali e collaboratori provenienti da diversi mercati hanno incontrato il fondatore e CEO Junbin Zhang, alla sua prima presenza internazionale in Europa. Il messaggio dell’azienda ruota attorno a un concetto preciso: partire dai problemi che le persone affrontano realmente nelle proprie abitazioni e utilizzare la tecnologia per risolverli. Da qui nasce il principio “Inspired by Life. Innovating for Life.”, che Narwal collega allo sviluppo dei propri prodotti.

La prossima fase della robotica domestica, nella visione dell’azienda, non sarà quindi determinata esclusivamente da una maggiore potenza di aspirazione o dall’aggiunta di nuove funzioni. La direzione indicata a IFA è quella di sistemi capaci di avere una conoscenza più approfondita dello spazio domestico e di adattare il proprio comportamento alle condizioni dell’ambiente. Parallelamente, Narwal punta a rafforzare la propria presenza europea. L’azienda prevede ulteriori attività rivolte ai consumatori nell’Europa meridionale e occidentale e una progressiva espansione verso nuovi mercati, tra cui Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca.

Fonte: TecnoAndroid