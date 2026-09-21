LG InstaView Fit & Max, i nuovi frigoriferi puntano su spazio e AI

Avere un frigorifero più capiente non significa necessariamente dover sacrificare spazio in cucina. È proprio su questo equilibrio che LG costruisce la nuova gamma InstaView Fit & Max, una famiglia di frigoriferi progettata per offrire capacità elevate in configurazioni differenti, dalle soluzioni combinate più compatte fino ai grandi French Door. Il progetto mette insieme due elementi distintivi della proposta premium di LG: il concetto Fit & Max, orientato a sfruttare al meglio i volumi interni, e la tecnologia InstaView, che permette di guardare all’interno del frigorifero attraverso il pannello in vetro con un doppio tocco. A completare la dotazione arrivano funzioni di gestione intelligente della temperatura, connettività e sistemi basati sull’Intelligenza Artificiale per adattare il funzionamento dell’elettrodomestico alle abitudini quotidiane.

Dal combinato al French Door: quattro formati

La nuova gamma nasce per coprire esigenze molto diverse. LG ha infatti portato il concept Fit & Max su quattro configurazioni principali, mantenendo come elemento comune la tecnologia InstaView. Si parte dal GBGS514CEV, frigorifero combinato largo 60 cm, pensato per chi deve ottimizzare gli ingombri. Il formato successivo è rappresentato dal GBGW92GCEV, combinato da 70 cm che raggiunge una capacità netta di 465 litri. La gamma comprende poi il GMGS50DEEP, un modello Multidoor da 83 cm, e il GMVW50DDMB, soluzione French Door da 90 cm. La capacità viene accompagnata da una progettazione degli spazi interni che prevede, in base al modello, cassetti a temperatura regolabile, comparti per frutta e verdura, filtri antiodore e portabottiglie. Sono inoltre presenti ripiani progettati per accogliere contenitori e bottiglie di dimensioni maggiori, così da rendere più flessibile la gestione degli alimenti durante l’utilizzo quotidiano.

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InstaView e AI lavorano insieme per gestire il frigorifero

Il pannello InstaView è uno degli elementi più riconoscibili della nuova famiglia. Con due tocchi sul vetro è possibile vedere il contenuto del frigorifero senza aprire la porta, una soluzione pensata anche per limitare la dispersione di aria fredda provocata dalle aperture. All’interno della gamma trovano posto anche diverse tecnologie dedicate alla conservazione. Linear Cooling e Door Cooling+ contribuiscono a mantenere temperature più stabili e uniformi, mentre il sistema Multi Air Flow distribuisce l’aria fredda nei diversi comparti. LG ha inoltre integrato funzioni basate sull’intelligenza artificiale. AI Fresh può apprendere le abitudini di utilizzo e regolare automaticamente la temperatura interna per creare condizioni più adatte alla conservazione degli alimenti.

Sul fronte energetico interviene invece AI Saving Mode, che secondo LG può ridurre i consumi fino al 20%. La funzione modifica il funzionamento del compressore dotato di tecnologia AI Inverter in base alle effettive necessità di utilizzo. La parte smart viene completata dalla compatibilità con LG ThinQ. Attraverso l’app è possibile monitorare il frigorifero a distanza, modificare le impostazioni e accedere alle principali funzioni direttamente dallo smartphone.

Il GBGW92GCEV punta su 465 litri in 70 cm

Tra le novità della gamma, il LG GBGW92GCEV rappresenta una delle configurazioni più interessanti per chi cerca un compromesso tra ingombro e capacità. Il frigorifero combinato ha una larghezza di 70 cm e mette a disposizione 465 litri di capacità netta. La scelta estetica punta invece sulla finitura Essence Black Steel, accompagnata da interni neri che rafforzano l’impostazione premium del prodotto. Anche la parte tecnica è orientata alla gestione dei consumi e della rumorosità. Il modello utilizza un compressore Smart Inverter, coperto da una garanzia di 10 anni, e raggiunge la classe energetica C.

Il livello di rumorosità dichiarato è di appena 33 dB, un valore particolarmente rilevante per ambienti open space, dove cucina e zona giorno condividono lo stesso spazio. Con la nuova famiglia InstaView Fit & Max, LG porta quindi la propria filosofia di ottimizzazione degli spazi su più categorie di frigoriferi, mantenendo una dotazione che combina capacità, connettività, gestione automatizzata della temperatura e funzionalità AI. I nuovi modelli sono disponibili da oggi attraverso LG Online Shop e i principali negozi di elettronica di consumo.

Fonte: TecnoAndroid