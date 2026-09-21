Rick and Morty, il film ha già un regista e non è Zack Snyder

Zack Snyder continua a bussare alla porta di un film di Rick and Morty, ma per ora quella porta resta chiusa. Il regista lo ha ripetuto in un’intervista pubblicata il 16 settembre 2026, definendo l’idea semplicemente divertente, il che conferma una disponibilità che va avanti da anni senza mai trasformarsi in un incarico vero. Nel frattempo Warner Bros. ha già in mano il progetto e sembra avere le idee abbastanza chiare su chi dovrebbe metterci la firma dietro la macchina da presa, e non è lui.

La cosa interessante è che non si tratta di una boutade dell’ultimo minuto. L’interesse di Zack Snyder per la serie animata risale a diversi anni fa, e anche in modo piuttosto concreto. Nel 2023 Dan Harmon raccontò di aver parlato con Warner Bros. della possibilità di portare Rick and Morty al cinema, e in quella fase Snyder si era offerto di mettere sul tavolo la propria influenza per aiutare il progetto a decollare. Non il classico complimento di circostanza verso una serie amata, quindi, ma una proposta operativa.

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Il progetto esiste già e il regista è un altro

Il punto è che il lungometraggio animato non è un’ipotesi vaga: Warner Bros. lo sta sviluppando davvero, e il nome in cima alla lista è quello di Jacob Hair, regista supervisore della serie, attualmente in trattative per dirigerlo. Harmon ha spiegato che Hair è la scelta uscita dal gruppo creativo e ha precisato un dettaglio che pesa più di tutto il resto, ovvero che la produzione non stava cercando altri candidati alla regia. Tradotto: la casella era già occupata prima che qualcuno potesse candidarsi.

Questo ridimensiona parecchio il valore delle nuove parole di Snyder. La sua disponibilità c’è, l’ha confermata di persona, ma al momento non risulta annunciato nessun accordo con Warner Bros., con Adult Swim o con il gruppo creativo della serie. E non è stato chiarito nemmeno quale ruolo vorrebbe ricoprire in un eventuale progetto legato al franchise, se la regia, una produzione o qualcosa di più laterale. Dettaglio non banale, perché un regista con la sua riconoscibilità visiva difficilmente si accontenterebbe di un ruolo di facciata, ma finché non arriva una comunicazione ufficiale si resta nel campo delle ipotesi personali.

Il contesto in cui è arrivata la dichiarazione

Va detto anche dove e quando Snyder ha parlato, perché aiuta a inquadrare il tono. La dichiarazione è arrivata durante la presentazione di The Last Photograph al Toronto International Film Festival, quindi in pieno giro promozionale del suo nuovo film. Un contesto in cui le domande spaziano, capita di tornare su vecchi desideri e capita di rispondere con leggerezza. Snyder ha tenuto aperta una possibilità sua, che allo stato attuale non combacia con i piani produttivi resi noti.

Sul fronte della serie, invece, i numeri parlano da soli. Rick and Morty è nata su Adult Swim nel 2013, viene distribuita a livello internazionale e ha già ottenuto il rinnovo fino alla dodicesima stagione, una prospettiva di longevità che poche produzioni animate per adulti possono permettersi. È anche il motivo per cui il salto al cinema viene trattato con una certa cautela: c’è un impianto narrativo enorme alle spalle e un pubblico che conosce ogni piega del tono, tra assurdo, nichilismo e battute che arrivano di sbieco. Per ora la situazione è questa, senza troppi giri di parole. Il film è in fase di sviluppo, Hair è in trattative per la regia e il gruppo creativo ha già fatto la sua scelta. Snyder resta fuori dal progetto, in attesa che venga eventualmente comunicato un accordo che al momento non esiste.

Fonte: TecnoAndroid