Insta360 GO Ultra, arrivano nuovi accessori per moto e bici

Insta360 GO Ultra si espande con nuovi accessori dedicati a moto, dirt bike e ciclismo, con l’obiettivo di rendere più semplice la realizzazione di video POV a mani libere. La nuova linea comprende una lente ultragrandangolare, una fascia toracica e un supporto per casco, accompagnati da tre configurazioni pensate per esigenze differenti.

L’azienda ha sviluppato gli accessori soprattutto per chi vuole registrare l’esperienza dalla prospettiva del pilota, mantenendo nell’inquadratura elementi come strada, manubrio, terreno e movimenti del corpo. Il sistema sfrutta le dimensioni compatte di GO Ultra e il suo montaggio magnetico, offrendo diverse possibilità di installazione senza aggiungere troppo peso all’attrezzatura. Tutti i nuovi prodotti sono disponibili dal 17 settembre 2026 alle 14:00, attraverso lo store ufficiale Insta360 e rivenditori selezionati.

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Più campo visivo per riprendere strada e manubrio

GO Ultra parte da caratteristiche particolarmente adatte alle riprese in movimento. La videocamera pesa appena 53 grammi e registra video fino a 4K a 60 fps utilizzando un sensore da 1/1,28 pollici. La stabilizzazione FlowState e l’Horizon Lock a 360° permettono di mantenere le immagini più fluide anche quando la videocamera viene utilizzata su percorsi accidentati, durante discese o sui sentieri da mountain bike. L’autonomia può arrivare a 200 minuti di registrazione con Action Pod, che svolge anche il ruolo di schermo per l’anteprima e di telecomando.

La nuova lente ultragrandangolare rappresenta però una delle novità più interessanti per questo tipo di utilizzo. Il campo visivo passa infatti da 156° a 185°, permettendo di includere nella stessa inquadratura una porzione più ampia del percorso, il manubrio e le mani del pilota. Il risultato è particolarmente utile quando la videocamera viene installata sulla mentoniera o sulla visiera del casco. Nel caso della dirt bike, il maggiore campo visivo consente inoltre di mostrare più facilmente salti, solchi e movimenti del corpo durante la guida.

La lente ultragrandangolare per GO Ultra viene proposta a 66,99 euro.

Dalla testa al petto: tre nuovi modi per montare GO Ultra

Insta360 ha affiancato alla nuova lente due supporti destinati principalmente al ciclismo e alle riprese in movimento. La fascia toracica per ciclismo e corsa costa 22,99 euro e utilizza una struttura elastica sottile con base magnetica. GO Ultra può essere fissata direttamente sul petto per ottenere una prospettiva stabile anche durante la guida su terreni sconnessi. La base può inoltre essere agganciata alla fascia cardio già utilizzata dal ciclista. Il supporto da casco per ciclismo, invece, costa 7,99 euro. Si tratta di una cinghia che passa attraverso le prese d’aria del casco e mantiene la videocamera vicina alla prospettiva del pilota. Entrambi gli accessori sono compatibili con tutte le videocamere della serie GO, compresa GO 3S.

Tre pack per mountain bike, moto e ciclismo

La nuova gamma comprende anche tre configurazioni complete. Il GO Ultra Pack Grandangolare MTB e moto costa 529 euro ed è costruito intorno alla nuova lente ultragrandangolare. Il kit offre tre possibilità di montaggio sul casco: mentoniera di un casco integrale, visiera di un casco da mountain bike e parte superiore di un casco da sci.

La soluzione sulla mentoniera è pensata per mantenere libera la visuale del pilota e allo stesso tempo includere nell’inquadratura strada, manubrio e movimento durante la guida. Il GO Ultra Pack Ciclismo Aero (POV) ha un prezzo di 449 euro. La configurazione comprende il ciondolo magnetico e il supporto ad angolazione variabile per ottenere riprese dal petto, oltre alla Easy Clip magnetica per il montaggio sul casco.

A 529 euro arriva invece il GO Ultra Pack Ciclismo Aero (Multiview), che amplia ulteriormente le possibilità di ripresa. Il kit combina la nuova fascia toracica per ciclismo e corsa con il supporto ad angolazione variabile e permette di realizzare riprese da diverse posizioni della bicicletta, comprese manubrio, forcella e reggisella. Quest’ultima configurazione è pensata anche per chi pedala da solo e vuole realizzare contenuti con più punti di vista utilizzando un’unica videocamera, alternando la prospettiva dal casco a quella dal corpo o dalla bicicletta.

Tutti i nuovi accessori e i tre pack sono disponibili dal 17 settembre 2026. Prezzi e disponibilità possono variare in base al mercato e alla regione.

Fonte: TecnoAndroid