vivo X500 Series ufficiale, la nuova sfida fotografica punta sul teleobiettivo

Scattare una foto nitida a un soggetto distante è una delle situazioni in cui una fotocamera smartphone deve dimostrare realmente le proprie capacità. Concerti, sport, animali e scene in movimento richiedono infatti non solo sensori ad alta risoluzione, ma anche stabilizzazione, autofocus e capacità di mantenere i dettagli quando la distanza aumenta.

È su questo terreno che vivo ha costruito la nuova serie X500, presentata in Cina e destinata ad arrivare anche in Europa con i modelli X500 Pro Max e X500 Pro. La nuova generazione flagship nasce attorno alla strategia Dynamic Imaging, con un’attenzione particolare alle prestazioni fotografiche e video. Il modello più avanzato porta questa filosofia all’estremo grazie a un teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP, mentre entrambi gli smartphone Pro utilizzano il nuovo MediaTek Dimensity 9600 Pro a 2 nm. La stessa attenzione alla fotografia raggiunge anche il mondo dei pieghevoli con vivo X Fold6, che arriverà in Italia dal 1° ottobre.

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Un teleobiettivo da 200 MP pensato per catturare l’azione

Sul vivo X500 Pro Max il comparto fotografico ruota attorno a un teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP, basato su un sensore da 1/1,4 pollici e caratterizzato da una lunghezza focale equivalente di 85 mm. La stabilizzazione professionale CIPA 7.0 è pensata per mantenere la nitidezza anche quando si fotografa a distanza, mentre un sistema di autofocus laser multi-zona con 1.536 punti opera su tutte le lunghezze focali per accelerare la messa a fuoco. Il sistema è stato progettato anche per soggetti in movimento. La funzione AF Tracking Snapshot raggiunge 60 fps e permette di seguire atleti, animali e performer, mentre la modalità 30x Long-Range Motion Snapshot punta a conservare maggiore definizione anche quando l’azione si svolge lontano dalla fotocamera.

X500 Pro utilizza invece un teleobiettivo ZEISS APO basato sul sensore Sony LYTIA 610 da 64 MP, sviluppato congiuntamente da vivo e Sony. Anche in questo caso è presente la stabilizzazione CIPA 7.0, insieme alla modalità 20x Long-Range Motion Snapshot. Per chi necessita di una focale ancora maggiore, X500 Pro Max è compatibile con il vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, che porta la lunghezza focale equivalente fino a 400 mm.

L’accessorio utilizza una struttura ottica kepleriana con ingrandimento 4,7x e integra 15 elementi in vetro ad alta trasmittanza, tra cui cinque elementi a bassissima dispersione e un elemento asferico. Misura 116 mm e pesa 248 grammi. Entrambi i modelli Pro possono inoltre utilizzare il ZEISS Telephoto Extender Gen 2, con focale equivalente di 200 mm, ingrandimento 2,35x, lunghezza di 96 mm e peso di 153 grammi. L’accessorio supporta dieci modalità di scatto, comprese Stage, Snapshot e Pro Video Mode.

La fotocamera principale punta sulla Golden Hour

Il teleobiettivo non è però l’unico elemento su cui vivo ha concentrato lo sviluppo. X500 Pro Max e X500 Pro introducono la nuova fotocamera principale ZEISS TrueDynamic, equipaggiata con il sensore Sony LYTIA L910 da 1/1,28 pollici, sviluppato congiuntamente da vivo e Sony. Il sensore raggiunge una gamma dinamica dichiarata fino a 17 EV, con un rumore di lettura di 0,75e−. La tecnologia è particolarmente rilevante nelle scene in controluce, dove cielo luminoso e soggetto in ombra devono essere gestiti all’interno della stessa esposizione. Su X500 Pro Max la fotocamera principale aggiunge una stabilizzazione ottica con movimento fino a 3 gradi, descritta da vivo come di livello gimbal. Sia la fotocamera principale sia il teleobiettivo raggiungono inoltre la stabilizzazione professionale CIPA 7.0.

Una delle nuove funzioni video è la modalità 4K Golden Hour Portrait Video, sviluppata per i ritratti realizzati durante il tramonto. La pipeline di elaborazione utilizza un formato Log per conservare una maggiore profondità tonale e tonalità della pelle naturali, con un risultato pensato per ottenere un’estetica cinematografica. Tra i nuovi stili colore video figura Golden Hour, sviluppato insieme a ZEISS, accompagnato da Sunny Day e Modern Film. A gestire l’elaborazione delle funzioni fotografiche e video interviene il MediaTek Dimensity 9600 Pro, nuovo chipset flagship realizzato con processo produttivo a 2 nm e presente sia su X500 Pro Max sia su X500 Pro.

X Fold6 porta l’imaging ZEISS sui pieghevoli

La strategia fotografica di vivo non riguarda soltanto la nuova serie X500. Il vivo X Fold6 arriverà infatti in Europa il 1° ottobre, con preordine esclusivo già disponibile sullo store italiano dell’azienda. Il pieghevole integra una fotocamera principale ZEISS da 200 MP basata sul sensore Samsung HPB e dotata di stabilizzazione CIPA 4.5. A questa si affianca un teleobiettivo ZEISS APO, il primo certificato ZEISS su uno smartphone pieghevole, con sensore Sony LYTIA 602, struttura periscopica 3x e focale equivalente di 70 mm.

Il sistema supporta ZEISS HyperZoom fino a 100x e telemacro. Con il teleconverter, la focale equivalente arriva a 200 mm in diverse modalità, tra cui Foto, Ritratto, Paesaggio, Istantanea, Video, Palcoscenico, Time-lapse e Pro. Il comparto video comprende anche la registrazione Dolby Vision 4K a 60 fps, mentre tra le funzioni fotografiche figurano il Ritratto notturno con flash e la nuova modalità Palco.

Il display è costituito da un pannello interno da 8,02 pollici e da uno schermo esterno da 6,51 pollici, entrambi capaci di raggiungere una luminosità di picco locale fino a 5.000 nit. Il dispositivo utilizza OriginOS 7 Fold e sfrutta Origin Workbench e Multi-Split Screen per gestire fino a quattro applicazioni contemporaneamente. A livello hardware è presente il Dimensity 9500 Super Edition, sviluppato da vivo e MediaTek, mentre lo spessore da aperto si ferma a 4,4 mm. Il peso parte da 228 grammi e la batteria BlueVolt da 6.900 mAh è accompagnata dalle certificazioni IPX8, IPX9 e IP5X.

Dai nuovi smartphone all’ecosistema IoT

L’evento di Shanghai ha segnato anche un ampliamento della strategia di vivo oltre gli smartphone. L’azienda ha infatti annunciato nuovi prodotti IoT destinati al mercato europeo. La nuova gamma comprenderà vivo Buds Ultra, vivo Buds Clip e vivo Headphone Studio, con ulteriori informazioni su disponibilità e prezzi che saranno comunicate successivamente. Per quanto riguarda invece X500 Pro Max e X500 Pro, vivo ha confermato l’arrivo in Europa, ma non ha ancora comunicato prezzi, configurazioni e date precise per i singoli mercati. In Italia, la data già fissata è quella del 1° ottobre per X Fold6, mentre la nuova serie X500 sarà protagonista di un successivo lancio europeo dedicato.

Fonte: TecnoAndroid