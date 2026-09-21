Disney+ inserisce pubblicità anche nei piani Standard e Premium

a pubblicità su Disney+ non resta più confinata al piano economico, perché anche gli abbonamenti Standard e Premium possono ospitare promozioni, sponsorizzazioni e annunci in determinati momenti della visione. È quanto emerge dalle condizioni illustrate da Disney+ Italia, che chiariscono un punto tutt’altro che marginale per chi paga di più proprio per evitare gli spot. La formula “senza pubblicità” continua a essere usata, ma con un perimetro più stretto di quanto molti immaginassero.

La distinzione tracciata dal servizio riguarda soprattutto il quando e il come. Durante la normale riproduzione di film e serie on demand, sugli abbonamenti Standard e Premium non arrivano interruzioni commerciali. Il punto è che attorno a quella riproduzione, cioè prima e dopo, lo spazio per messaggi promozionali esiste eccome. Una sfumatura tecnica, certo, però pesa nel momento in cui si guarda il prezzo mensile.

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Dove possono comparire gli annunci

Le eccezioni elencate da Disney+ Italia sono piuttosto precise. Gli annunci possono essere mostrati prima o dopo la riproduzione di un contenuto, e poi comparire nei canali, nelle trasmissioni in diretta o in differita e negli eventi speciali. Stessa possibilità per i contenuti on demand forniti da terze parti, quindi non prodotti direttamente dalla piattaforma.

Va detto che tutto questo non equivale all’arrivo generalizzato delle interruzioni pubblicitarie dentro ogni film o episodio. Nessuno spot piazzato a metà di una puntata, per intenderci. Il quadro descritto riguarda i contenuti live e le fasi che precedono o seguono la visione, spazi che nella televisione tradizionale sono sempre stati commerciali e che ora vengono formalizzati anche qui. Resta il fatto che la dicitura “senza pubblicità” sopravvive nella descrizione dei piani, pur convivendo con queste specifiche. Non si tratta di una contraddizione nascosta, quanto di una definizione che copre solo la visione vera e propria dei titoli a catalogo.

Prezzi e differenze tra i piani

Sul fronte economico la distanza tra le opzioni rimane netta. In Italia il listino mensile parte da 6,99 euro per Standard con Pubblicità, sale a 10,99 euro per Standard e arriva a 15,99 euro per Premium. Il piano più economico prevede in modo esplicito le inserzioni all’interno dell’esperienza di visione, mentre gli altri due mantengono la promessa di film e serie senza spot, fatte salve appunto le eccezioni indicate.

Cambiano anche le caratteristiche tecniche, e qui le differenze sono più facili da misurare. Standard arriva fino al Full HD e permette due riproduzioni simultanee. Premium spinge fino al 4K UHD, include il supporto al Dolby Atmos e consente quattro riproduzioni contemporanee. Chi sceglie il livello più alto lo fa quindi soprattutto per qualità video e audio, oltre che per il numero di schermi utilizzabili in famiglia. Le precisazioni sulla pubblicità si applicano anche a questo livello, quello usato per seguire il catalogo completo e le nuove produzioni annunciate, tra cui L’imperatrice Risposata su Disney+.

Tempi e comunicazioni agli abbonati

La versione britannica dell’accordo consultabile riporta la data del 18 giugno 2026, mentre le comunicazioni dirette agli abbonati sono partite nel corso di settembre. La pagina ufficiale italiana contiene già una formulazione equivalente, quindi la possibilità di mostrare promozioni e annunci nei contesti descritti è a tutti gli effetti ufficiale anche da noi.

Fonte: TecnoAndroid