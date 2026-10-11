Xiaomi 17T Pro scende a 649 euro su Amazon: nuovo minimo storico

Il prezzo di Xiaomi 17T Pro su Amazon è sceso ancora e adesso la versione da 256 GB costa 649 euro. Rispetto ai 749 euro richiesti nei giorni scorsi parliamo di altri 100 euro in meno, un ribasso che rende ancora più appetibile uno smartphone già considerato un autentico flagship killer. Con questa etichetta si indicano i modelli capaci di competere con i top di gamma senza imporre il prezzo pieno dei telefoni più blasonati.

Il ritocco al listino è arrivato con l’aggiornamento del 4 ottobre e cambia in modo netto la convenienza dell’operazione. Fino a quel momento lo sconto portava il dispositivo a 749 euro, cifra che sullo store rappresentava già il minimo storico. Oggi l’asticella si è abbassata ancora e per chi aspettava il momento giusto per passare a un telefono di fascia alta la finestra sembra proprio questa.

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Un’offerta pensata per gli utenti Prime

La promozione rientra nel pacchetto di offerte che Amazon ha riservato in esclusiva agli utenti Prime. Tra i tanti prodotti scontati in questi giorni c’è spazio anche per Xiaomi 17T Pro, che si conferma una delle alternative più solide ai modelli di punta delle varie case produttrici. Per ottenere il prezzo ribassato bisogna scegliere la versione venduta e spedita direttamente da Amazon, condizione da non trascurare al momento dell’acquisto visto che sullo stesso negozio possono comparire anche inserzioni di venditori terzi.

Il telefono è disponibile in tre colorazioni differenti, così da lasciare un minimo di libertà sul fronte estetico. C’è poi un dettaglio che può fare la differenza per molti acquirenti, ovvero la possibilità di dividere la spesa in 12 rate mensili senza interessi. Facendo due conti con il nuovo prezzo di 649 euro ogni rata si aggira intorno ai 54 euro al mese, una soluzione comoda per chi preferisce non affrontare l’esborso tutto in una volta.

Il primo sconto aveva già spinto il dispositivo al livello più basso mai visto sulla piattaforma. Il nuovo taglio fa scendere ulteriormente quel minimo storico e consolida il ruolo di Xiaomi 17T Pro come uno dei telefoni più interessanti del momento per rapporto tra prezzo e posizionamento.

Quanto dura la promozione e i prezzi negli altri negozi

L’offerta di Amazon è stata verificata il 1° ottobre alle ore 17 e resterà attiva fino al 7 ottobre. I giorni a disposizione quindi non sono molti e, come spesso accade con queste iniziative a tempo, il prezzo potrebbe variare anche prima della scadenza ufficiale. Chi è interessato farebbe bene a non rimandare troppo la decisione.

Vale comunque la pena dare un’occhiata anche alla concorrenza, perché Xiaomi 17T Pro si trova a cifre simili pure su altri canali. Online il modello è proposto da Amico Emporio a 605 euro, quindi circa 44 euro in meno rispetto alla proposta di Amazon. Altri due negozi lo mettono in vendita rispettivamente a 649 euro, lo stesso importo del colosso dell’ecommerce, e a 629 euro. Le differenze esistono ma restano contenute e nella scelta finale possono pesare anche fattori come la spedizione, l’assistenza o il pagamento a rate senza interessi garantito dagli utenti Prime su Amazon.

Il quadro dei prezzi riportato è aggiornato al 4 ottobre alle ore 20:27, con la versione da 256 GB venduta e spedita da Amazon proposta a 649 euro fino al 7 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid