Nick Fury tornerà in Avengers: Secret Wars, ma salterà Doomsday

Il futuro di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe adesso è un po’ meno nebuloso. A spiegarlo è stato direttamente Samuel L. Jackson, che durante la premiere del suo ultimo film The Beast ha confermato che lo storico personaggio non comparirà in Avengers: Doomsday ma farà il suo ritorno ufficiale nel capitolo successivo, Avengers: Secret Wars. Una notizia che fa piacere a chi da tempo aspettava di rivedere l’ex direttore dello S.H.I.E.L.D. sul grande schermo, anche se l’attesa sarà più lunga del previsto.

Interpellato sulla prolungata assenza del personaggio dalle sale, l’attore statunitense non ha girato intorno alla questione. Ha però ammesso con estrema franchezza di non sapere praticamente nulla della sceneggiatura né del peso che avrà il suo ruolo nella storia. I Marvel Studios si sarebbero limitati a fornirgli le indicazioni essenziali, senza entrare nel merito della trama.

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Fuori da Doomsday, dentro Secret Wars

Le parole di Jackson sono state piuttosto dirette e, a modo loro, anche divertenti. “Nel prossimo film no… sarò in quello successivo. Non ne ho la più pallida idea. I Marvel Studios non mi hanno detto nulla, se non: Non sarai in questo film. Sarai nel prossimo”. Nessun dettaglio sul copione quindi, solo una conferma secca sulla sua partecipazione al progetto e sull’esclusione da Doomsday. Per i fan di Nick Fury si tratta comunque di un’informazione importante. Il personaggio interpretato da Jackson è uno dei volti più riconoscibili del franchise e sapere che avrà un posto nel gran finale della saga non è affatto scontato. Quale sarà il suo ruolo, invece, rimane per ora un mistero anche per lo stesso interprete.

Il cast di Secret Wars e la fine della Saga del Multiverso

L’uscita di Avengers: Secret Wars segnerà il sesto grande evento crossover del MCU e, soprattutto, il capitolo conclusivo della Saga del Multiverso. Il film avrà il compito di chiudere i conti con le tantissime varianti dei personaggi introdotte nelle serie TV e nelle pellicole delle ultime tre fasi. Un compito tutt’altro che semplice, considerando quanti fili narrativi sono rimasti in sospeso negli anni.

La pellicola rappresenterà anche l’ultimo lavoro dei fratelli Russo con i Marvel Studios. Anthony e Joe Russo hanno infatti chiarito a giugno 2026 di non avere alcuna intenzione di dirigere un terzo film che completi una nuova trilogia dedicata agli Avengers. Dopo Doomsday e Secret Wars, quindi, la coppia di registi chiuderà il proprio percorso all’interno dell’universo cinematografico Marvel.

Nel frattempo la produzione continua a completare il cast un tassello alla volta. Lo scorso settembre si è unito al progetto Noah Jupe, già visto in A Quiet Place e Hamnet, in un ruolo di cui ancora non si sa nulla. Anche Anthony Mackie, ormai stabilmente nei panni di Captain America dopo gli anni da Falcon, ha confermato la propria presenza nel film. L’attore ha però precisato che potrà iniziare le riprese delle sue scene soltanto dopo luglio 2027, una volta terminati gli impegni teatrali a Broadway con lo spettacolo Macbeth. Proprio questo dettaglio ha spinto molti appassionati a ipotizzare che l’arrivo nelle sale di Secret Wars possa subire un ritardo.

Fonte: TecnoAndroid