Avengers: Doomsday, Doctor Doom punta ad altri eroi oltre Banner

I fratelli Russo hanno confermato che in Avengers: Doomsday il Doctor Doom interpretato da Robert Downey Jr. non si fermerà al rapimento di Bruce Banner. Il villain starebbe mettendo insieme una vera e propria collezione di eroi Marvel in vista del nuovo capitolo corale. La conferma arriva dopo il filmato aggiuntivo inserito in Avengers: Endgame Encore, dove Doom si introduce nel bunker di Banner e lo porta via senza troppi complimenti.

Joe Russo, intervistato sull’argomento, ha scelto le parole con cura: “Guardate, il suo interesse potrebbe estendersi oltre Banner. Questo è tutto quello che diremo al riguardo”. Una frase breve che però è bastata ad accendere la fantasia dei fan Marvel, che già da tempo si chiedevano quali fossero i piani del personaggio. Tra le ipotesi più discusse c’è quella secondo cui, oltre a Hulk, il cattivo avrebbe già messo le mani anche sullo Spider Man di Tom Holland.

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Il legame con la scena finale di Spider Man: Brand New Day

Se la teoria si rivelasse corretta, acquisterebbe finalmente un significato preciso la scena dopo i titoli di coda di Spider Man: Brand New Day. Nel momento in cui Doom entra nel rifugio di Banner l’immagine comincia a disturbarsi con un evidente glitch, esattamente come succede alla fine del film dedicato all’Uomo Ragno. In quella sequenza il localizzatore di Ned segue Peter mentre abbandona la Terra, poi lo schermo si distorce e lo mostra mentre atterra su un pianeta misterioso. Il parallelo è difficile da ignorare e porta a una domanda piuttosto naturale: quel disturbo potrebbe essere proprio il segnale di Doom che trascina via Parker?

È già noto che Doomsday si colloca cronologicamente dopo Brand New Day, per cui al momento non esistono indicazioni certe su dove si trovi il giovane supereroe dopo quegli eventi. C’è però un elemento che complica il quadro. Né Mark Ruffalo, volto di Bruce Banner, né Holland risultano ufficialmente confermati nel cast. Interpellato proprio sulla partecipazione di Ruffalo, Joe Russo ha mantenuto la linea della prudenza: “Banner è sicuramente coinvolto nella storia che ruota attorno a Doom. Non confermeremo né smentiremo la sua presenza in Doomsday”.

Attori non ancora annunciati e il caso Steve Rogers

Sulla stessa lunghezza d’onda il fratello Anthony Russo, che ha aggiunto: “Il massimo che possiamo dire è che ci sono personaggi e attori non ancora annunciati che fanno parte di Doomsday”. Una posizione coerente con quanto i due registi avevano già anticipato in passato, ovvero che il cast completo del film non è stato ancora svelato del tutto. Una scelta che lascia ampio spazio alle speculazioni e che, di fatto, tiene aperte diverse porte sul destino dei vari eroi coinvolti.

Per quanto riguarda gli altri possibili prigionieri del villain, l’attenzione degli appassionati si è spostata su Steve Rogers di Chris Evans. I sospetti sono cresciuti dopo la pubblicazione del trailer di Avengers: Doomsday, e molti spettatori sono convinti che qualcosa sia accaduto al celebre Capitano. Secondo una teoria piuttosto diffusa, Rogers potrebbe essere stato addirittura rimpiazzato da Hydro Cap, la sua controparte malvagia. Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre, mentre nel Regno Unito il debutto è fissato con due giorni di anticipo, il 16 dicembre.

Fonte: TecnoAndroid