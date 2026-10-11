One UI 9 arriva su Galaxy S24, Z Fold 6 e Z Flip 6: fino a 3,8 GB

Samsung ha avviato la distribuzione di One UI 9 per Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, portando anche su questi modelli il nuovo aggiornamento basato su Android 17. La tabella di marcia segue un ordine abbastanza prevedibile, visto che prima sono stati serviti i Galaxy S26, i Galaxy S25 e i pieghevoli più recenti. Come accade quasi sempre la Corea del Sud è il primo paese a ricevere il pacchetto, mentre l’Europa non dovrebbe restare a guardare troppo a lungo.

Per chi possiede uno di questi smartphone le domande più immediate riguardano i tempi di arrivo e il peso del download, che cambia parecchio a seconda della versione software da cui si parte. Due utenti con lo stesso telefono in mano possono infatti trovarsi davanti a pacchetti molto diversi tra loro, e conviene capire subito in quale delle due situazioni si rientra.

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Quanto pesa l’aggiornamento su Galaxy S24, Z Fold 6 e Z Flip 6

Chi aveva già installato la beta di One UI 9 se la cava con poco. Il pacchetto finale si ferma a circa 500 MB su Galaxy S24 e a circa 408 MB sui due pieghevoli, quindi niente di particolarmente impegnativo. In questo caso il dispositivo scarica soltanto le differenze rispetto alla versione di prova già presente, e il passaggio alla release definitiva risulta piuttosto leggero.

Il discorso cambia per chi è rimasto su One UI 8.5. Qui il file diventa decisamente più corposo e arriva a 3,8 GB per la serie Galaxy S24 e a circa 3,5 GB per Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. Il motivo è abbastanza semplice, perché in questa situazione viene installato l’intero sistema operativo aggiornato e non un pacchetto incrementale che si limita a correggere quanto già visto durante la fase beta. La differenza di dimensioni, insomma, riflette proprio questa diversa natura dell’installazione.

Le novità di One UI 9 e i tempi per l’Italia

Sul piano dei contenuti la nuova interfaccia replica quanto già arrivato sui modelli più recenti della gamma. Ci sono funzioni Galaxy AI ampliate, più opzioni per personalizzare il pannello rapido, miglioramenti dedicati a Samsung Health e diversi aggiornamenti sul fronte della privacy. A tutto questo si aggiungono vari ritocchi all’interfaccia generale e alle app di sistema, che rifiniscono l’esperienza d’uso quotidiana senza stravolgerla.

Praticamente non c’è nessuna rivoluzione rispetto a quanto già offerto da Galaxy S25 e Galaxy S26. Per chi però è rimasto qualche passo indietro il pacchetto resta sostanzioso, e permette ai telefoni della generazione precedente di allinearsi alle novità software già disponibili sui fratelli maggiori. Per i possessori di Galaxy S24 e dei pieghevoli dello scorso ciclo si tratta comunque di un salto in avanti concreto.

Quanto al rollout in Italia, la distribuzione europea dovrebbe partire a breve. Samsung ha seguito esattamente questa sequenza con tutti i modelli aggiornati in precedenza, cominciando dalla Corea del Sud per poi allargarsi agli altri mercati, e non ci sono ragioni per pensare che stavolta l’azienda scelga una strada diversa. Gli utenti italiani di Galaxy S24, Z Fold 6 e Z Flip 6 possono quindi aspettarsi la comparsa della notifica di aggiornamento nel giro di poco tempo, sulla scia di quanto già successo con gli altri dispositivi della lista.

Resta fuori da questo giro il Galaxy S23. Come già annunciato, per quella serie One UI 9 sarà l’ultimo aggiornamento major, dopodiché il supporto proseguirà soltanto con le patch di sicurezza.

Fonte: TecnoAndroid