Xbox Elite Controller Series 3, svelati stick TMR e WiFi Direct

Microsoft sembra ormai pronta a svelare Xbox Elite Controller Series 3, la terza generazione del suo gamepad più ambizioso, e una fuga di notizie piuttosto corposa ha appena messo in piazza buona parte delle specifiche tecniche. Del nuovo controller si parlava già da mesi, ma stavolta le informazioni sono arrivate da un canale decisamente insolito. Un utente di Reddit le ha scovate direttamente su Xbox Design Lab, la piattaforma con cui l’azienda permette di personalizzare le proprie periferiche. I dati sono stati rimossi poco dopo, però ormai era tardi perché i dettagli più importanti avevano già fatto il giro della rete.

Tra le novità che saltano subito all’occhio c’è un sistema aptico avanzato, un approccio che ricorda da vicino quello adottato sui controller PlayStation più recenti. Non si tratta però dell’unico aggiornamento in arrivo, anzi. L’elenco delle migliorie è lungo e tocca praticamente ogni aspetto del dispositivo, dalla sensibilità degli stick fino alla connettività, passando per un livello di personalizzazione che sulla carta appare davvero ampio.

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Stick TMR, feedback aptico e una rotella per il volume

Il cuore del nuovo gamepad sarebbero gli stick analogici TMR, proposti con almeno tre profili differenti di tensione e resistenza così da adattarsi a gusti e stili di gioco diversi. Come opzione aggiuntiva dovrebbero comparire anche levette silenziose oppure a bassa resistenza, pensate per chi preferisce una sensazione più morbida sotto i pollici. Sul fronte delle vibrazioni Microsoft avrebbe scelto una combinazione di motorini ERM e VCA, la stessa base tecnica che dovrebbe garantire quel feedback più raffinato di cui si parlava poco sopra.

Arriva poi una rotellina dedicata al volume, un dettaglio piccolo ma comodo nell’uso quotidiano. Più sostanziosa la novità legata alla connessione, visto che il controller supporterebbe il WiFi Direct per abbassare la latenza nei servizi di cloud gaming Xbox. Migliorata anche la gestione del passaggio rapido tra console Xbox, dispositivi Bluetooth e altre piattaforme compatibili, un aspetto che chi gioca su più schermi apprezzerà parecchio.

Personalizzazione spinta e quattro versioni in vista

Il legame con Xbox Design Lab non sarebbe affatto casuale, perché Elite Series 3 dovrebbe offrire un supporto completo alla personalizzazione. La faceplate potrà contare su numerose finiture e colorazioni, incisioni su misura comprese. Anche i paddle posteriori cambierebbero volto con forme corte, lunghe, a farfalla, classiche, standard e larghe, mentre per la croce direzionale sarebbero previsti diversi stili tra cui scegliere.

Per quanto riguarda la gamma, il colosso di Redmond starebbe lavorando ad almeno quattro varianti del controller. Due integrerebbero il sistema aptico avanzato e due ne farebbero a meno. Ciascuna versione verrebbe poi divisa tra una configurazione base e un pacchetto completo, probabilmente arricchito da accessori extra come custodie rigide e basi di ricarica.

Mancano invece all’appello due informazioni cruciali, ovvero il prezzo e soprattutto la qualità costruttiva, un punto su cui l’attuale Elite 2 ha mostrato parecchi limiti. Diversi leaker hanno riferito di recente che Microsoft avrebbe dedicato un’attenzione particolare al controllo qualità e alla riparabilità, una svolta che molti giocatori aspettano da tempo. Sui costi, al momento, regna il silenzio più totale. La presenza di modelli con e senza feedback aptico avanzato lascia intuire un’offerta più articolata e potenzialmente più cara rispetto al passato. Nuovi dettagli potrebbero emergere nelle prossime settimane, anche perché appare plausibile che Microsoft punti a portare la periferica sugli scaffali in tempo per le vacanze natalizie.

Fonte: TecnoAndroid