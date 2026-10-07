WhatsApp per iPhone, il lettore video si rifà il look con il Liquid Glass

Su iPhone, WhatsApp sta portando a termine il suo restyling e prosegue il lavoro di adattamento al nuovo linguaggio grafico che Apple ha introdotto con iOS 26. L’ultimo tassello riguarda il lettore video, uno dei pochissimi elementi dell’app rimasti ancorati al vecchio aspetto. Con la beta 26.39.10.70 per iOS, disponibile tramite TestFlight, alcuni utenti stanno cominciando a vedere una nuova barra di avanzamento in linea con il Liquid Glass, lo stile visivo nato con iOS 26 e poi perfezionato con iOS 27. Si tratta di un intervento mirato ma non banale, perché va a toccare una schermata che chi usa l’app di messaggistica apre di continuo, ogni volta che riceve un filmato in chat.

Come cambia il lettore video di WhatsApp con il Liquid Glass

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Credits: TecnoAndroid

La modifica è di natura puramente estetica e ha uno scopo preciso, cioè rendere il player più coerente con il resto dell’interfaccia. Nella nuova veste la barra di avanzamento si presenta come un elemento sospeso nella parte alta dello schermo, con uno sfondo traslucido e angoli arrotondati. L’effetto ricorda proprio quello del vetro, da cui il nome scelto da Apple per questo design.

Anche il comportamento con i diversi temi è stato curato. In modalità chiara la barra assume una tonalità bianca e vetrosa, mentre con il tema scuro passa a uno sfondo scuro senza perdere lo stesso stile di fondo. Il risultato, almeno sulla carta, è un’interfaccia che si adatta all’ambiente senza stonare con il resto del sistema.

Gli interventi però non si fermano alla parte superiore. WhatsApp sta mettendo mano anche alla barra dei controlli collocata nella zona inferiore del lettore, così da rendere l’intera schermata più omogenea. Finora il video player era rimasto uno dei pochi componenti esclusi dal rinnovamento, mentre la lista chat, la barra delle schede, la navigazione, il menu dei messaggi e diversi altri elementi avevano già ricevuto il nuovo look. Con questo passaggio il cerchio si stringe e le parti dell’app ancora legate alla grafica precedente diventano davvero poche.

Un lavoro in corso da tempo che coinvolge anche iPad e Mac

La novità non è spuntata dal nulla. Era in fase di sviluppo già da qualche tempo e i primi indizi erano emersi nella precedente beta 26.33.10.18. In quella versione si intravedevano i lavori per portare il Liquid Glass sia nel lettore video sia nell’editor di disegno. Nel caso del player l’attenzione era concentrata proprio sulla barra di avanzamento, la stessa che oggi comincia a comparire sugli smartphone dei tester. Per l’editor invece gli sviluppatori si stavano dedicando soprattutto alla porzione superiore dell’interfaccia.

C’è poi un aspetto che allarga la portata dell’aggiornamento, visto che non riguarda soltanto iPhone. Lo stesso stile per il lettore video è infatti in distribuzione anche su iPad e Mac, a conferma di una strategia precisa. Nel corso dell’anno l’app di Meta ha lavorato con costanza per uniformare l’esperienza sui diversi dispositivi Apple, in modo che passare dal telefono al tablet o al computer non significhi ritrovarsi davanti a grafiche differenti.

Fonte: TecnoAndroid