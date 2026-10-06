Final Fantasy 7 Revelation: Zack avrà un combattimento tutto suo

Final Fantasy 7 Revelation darà molto più spazio a Zack Fair, con sezioni giocabili più ampie e un sistema di combattimento pensato esclusivamente per lui. A confermarlo è stato Naoki Hamaguchi, associate director della trilogia, che continua a centellinare dettagli sul capitolo conclusivo. Stavolta i riflettori sono puntati su uno dei personaggi più amati dell’intero universo di FF7, l’ex SOLDIER che nel terzo episodio avrà un ruolo ben più strutturato rispetto a quanto mostrato in Rebirth. Secondo Hamaguchi questa scelta nasce direttamente dall’affetto dei fan, che nel corso degli anni hanno trasformato il protagonista di Crisis Core in una figura centrale della Compilation. Da lì la decisione di allargarne la presenza anche all’interno del remake.

Zack avrà battaglie e progressione tutte sue

Le parole del director sono piuttosto chiare. “In Revelation ci saranno più sezioni giocabili con Zack, e saranno più estese rispetto a quelle di Rebirth”, ha spiegato Hamaguchi. Il personaggio sarà quindi utilizzabile in battaglia con un sistema di combattimento unico, costruito su misura e diverso da quello degli altri membri del cast. Non solo. Ci sarà anche margine per farlo crescere attraverso una sorta di albero delle abilità, un elemento che lascia intuire una progressione dedicata e non un semplice ospite di passaggio.

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Il punto più interessante riguarda però il peso narrativo di queste fasi. Per Hamaguchi le sequenze con Zack non saranno intermezzi messi lì per accontentare il pubblico, ma parti fondamentali della trama. “È molto legato all’esperienza della storia, quindi è su una scala molto più ampia rispetto a ciò che avete visto finora, e penso che renderà felici i fan di Zack”, ha aggiunto. Poi una piccola provocazione che non passa inosservata: “E le sue sezioni… diciamo solo che sono piene di sorprese”. Nessun dettaglio ulteriore, ovviamente, ma abbastanza per accendere la curiosità di chi segue il personaggio dai tempi della PSP.

Una trilogia che pesca dai progetti collaterali

L’intervista conferma un approccio già evidente negli episodi precedenti. Final Fantasy 7 Revelation continuerà infatti ad allargare il proprio orizzonte includendo elementi nati nei vari progetti paralleli della saga, integrando e rimescolando personaggi e concetti che nel gioco originale del 1997 semplicemente non esistevano. Hamaguchi definisce questa direzione del tutto naturale, considerata la popolarità di Zack e il ruolo sempre più rilevante che il giovane SOLDIER ha assunto nel percorso del remake.

Il terzo capitolo arriverà l’8 aprile con un lancio simultaneo su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2. Nelle ultime settimane il director non si è certo risparmiato nelle interviste, svelando diverse curiosità sull’episodio che chiuderà le avventure di Cloud e compagni. Tra gli argomenti affrontati c’è anche il rapporto con il titolo originale: conoscere FF7 non sarà indispensabile, ma secondo Hamaguchi rende l’intera trilogia più interessante da vivere. Il director ha inoltre raccontato di aver dovuto “combattere” con Square Enix per garantire che Revelation venisse distribuito anche in formato fisico.

Fonte: TecnoAndroid