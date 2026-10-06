Ferrari F80 di Ibrahimovic: nero opaco e interni gialli

Ogni anno il compleanno di Zlatan Ibrahimovic finisce per intrecciarsi con il Cavallino Rampante, e anche stavolta l’ex attaccante svedese non si è smentito ritirando la sua nuova Ferrari F80. Il campione ha l’abitudine di regalarsi una vettura di Maranello e di mostrarla puntualmente ai suoi 65 milioni di follower su Instagram. Il 3 ottobre 2025 aveva pubblicato la configurazione scelta per la hypercar e lo stesso giorno di un anno dopo, il 3 ottobre 2026, è arrivato finalmente il momento della consegna, documentata con un video sul suo profilo.

Il risultato lascia senza parole. La F80 è già di per sé un oggetto raro, prodotto in appena 799 esemplari, ma quella di Ibra punta a essere praticamente unica. La carrozzeria è in nero opaco mentre gli interni sfoggiano sedili gialli, abbinati alle pinze dei freni della stessa tonalità. Un accostamento che trasforma l’ammiraglia del Cavallino in una sorta di auto stealth piombata direttamente dal futuro.

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Una F80 in versione stealth che rinuncia al Rosso Corsa

Si tratta di una delle Ferrari più estreme mai costruite, e con questa configurazione l’impressione di trovarsi davanti a qualcosa di straordinario diventa ancora più marcata. Il nero opaco si sposa alla perfezione con la fascia frontale in nero lucido e finisce quasi per esaltare le linee della carrozzeria. Il giallo invece spunta dall’abitacolo e da dietro gli enormi cerchi scuri, creando un contrasto decisamente forte. Niente Rosso Corsa quindi. Ibrahimovic ha preferito una supercar che più che attirare gli sguardi sembra voler passare inosservata, impresa piuttosto complicata quando si guida una delle auto più rare, vistose e potenti del pianeta.

Presentata nel 2024, la F80 raccoglie l’eredità di modelli leggendari come la Enzo e LaFerrari. Sotto la carrozzeria lavora un sistema ibrido da 1.200 CV composto da un V6 biturbo e tre motori elettrici, in sostanza lo stesso powertrain che spinge i bolidi impegnati nel WEC. La tiratura è fissata a 799 unità, in attesa di una versione Spider che potrebbe essere ancora più limitata, con un prezzo di partenza di 3,6 milioni di euro. Le prestazioni sono all’altezza delle aspettative visto che lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 2,15 secondi, quello da 0 a 200 km/h appena 5,75 secondi e la velocità massima tocca i 350 km/h.

Il garage di Ibrahimovic e la tradizione del compleanno

La nuova arrivata non entra certo in un box estraneo alle vetture di Maranello. Il legame tra Ibrahimovic e le Rosse è lungo e negli ultimi anni il compleanno è diventato una specie di appuntamento fisso con la Casa del Cavallino. Per i suoi 40 anni lo svedese si era concesso una SF90 Spider, mentre nel 2022 erano arrivate addirittura due vetture in contemporanea, una Daytona SP3 e una 812 Competizione A. In garage c’era già anche una Monza SP2 nera.

Nel 2023 è toccato alla Purosangue, il primo modello Ferrari a quattro porte e quattro posti, mentre nel 2024 la collezione si è arricchita di una SF90 XX Spider. Adesso è il turno della F80, che alza parecchio l’asticella con i suoi 1.200 CV, la produzione limitata a 799 esemplari e un prezzo da 3,6 milioni di euro. Mettendo insieme una stima delle auto citate, senza contare gli extra legati alle personalizzazioni e ovviamente i modelli non noti, il valore del garage di Zlatan Ibrahimovic si aggira tranquillamente intorno agli 11 o 12 milioni di euro.

Fonte: TecnoAndroid