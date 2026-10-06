iPhone 17 a rate Vodafone: aumentano i prezzi anche di Air e 17e

Chi ha messo gli occhi su un nuovo smartphone Apple da pagare a rate nei negozi Vodafone dovrà mettere in conto una spesa più alta. Dal 1° ottobre 2026 sono infatti aumentati i prezzi a rate di iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17e, con ritocchi che coinvolgono tutte e tre le formule di pagamento proposte dall’operatore. Con Smartphone Easy, che permette di dilazionare l’acquisto fino a 48 mensilità, iPhone 17 parte ora da 21 euro al mese, iPhone Air da 25 euro e iPhone 17e da 15,50 euro, sempre per 48 mesi.

Gli aumenti toccano anche Telefono No Problem (TNP) e il finanziamento Compass in modalità Flexy Pay. Con Compass il prezzo resta identico qualunque sia l’offerta scelta, mentre con TNP e Smartphone Easy i telefoni delle fasce M e L, cioè quelli più cari, godono di sconti che crescono in base al piano mobile abbinato. Si tratta di un sistema che dal 1° settembre 2026 è stato reso più semplice, visto che per i modelli più costosi i prezzi possibili sono passati da quattro a due.

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Telefono No Problem, quanto si paga adesso

La formula Telefono No Problem prevede 24 rate mensili e un eventuale anticipo, legati a un contratto di telefonia mobile per uso privato residenziale. Abbinando le offerte Mobile Start, Mobile Pro e Mobile Power per nuovi e già clienti, oppure le operator attack Bronze Plus e Silver, iPhone 17e costa 36 euro al mese nella versione da 256GB e 47 euro in quella da 512GB. Per iPhone 17 si sale a 47 euro con 256GB e 57 euro con 512GB, mentre iPhone Air richiede 55 euro da 256GB, 66 euro da 512GB e 87 euro per il taglio da 1TB.

Con Mobile Ultra per nuovi e già clienti, Mobile Ultra Plus riservata ai già clienti e le offerte generazioni Young ogni rata scende di 5 euro. iPhone 17e passa così a 31 e 42 euro, iPhone 17 a 42 e 52 euro, iPhone Air a 50, 61 e 82 euro. In tutti i casi l’anticipo è pari a zero e si paga soltanto con carta di credito. A prescindere dal modello e dal piano va poi aggiunto il costo di attivazione della rateizzazione, pari a 9,99 euro per i nuovi clienti, con una maggiorazione di 10 euro per alcuni già clienti Vodafone ricaricabili.

Smartphone Easy e Compass, le altre strade

Smartphone Easy è aperta a nuovi e già clienti mobile con rata minima di 5 euro e importo minimo finanziabile di 120 euro. Sulle 24 mensilità i costi coincidono con quelli di TNP, ma si può scegliere anche fra 12, 30, 36 o 48 mesi. iPhone Air però è disponibile solo con 256GB o 512GB. Su 48 rate, con Mobile Start, Mobile Pro, Mobile Power, Bronze Plus e Silver, iPhone 17e costa 18 euro al mese da 256GB e 23,50 euro da 512GB, iPhone 17 23,50 e 28,50 euro, iPhone Air 27,50 e 33 euro. Con Mobile Ultra, Mobile Ultra Plus e le offerte Young si scende rispettivamente a 15,50 e 21 euro per iPhone 17e, 21 e 26 euro per iPhone 17, 25 e 30,50 euro per iPhone Air.

Il finanziamento Compass Flexy Pay prevede anticipo zero e pagamento con carta di credito, conto corrente bancario o bollettino postale, in 12, 20, 30 o 36 rate a seconda del telefono e con importi diversi da quelli della rateizzazione standard. Su 36 mesi iPhone 17e da 256GB costa 23,99 euro al mese con rata finale di 43,99 euro, mentre la versione da 512GB richiede 30,99 euro più 38,99 euro finali, esattamente come iPhone 17 da 256GB. iPhone 17 da 512GB arriva a 37,99 euro con rata finale di 59,99 euro. Per iPhone Air servono 35,99 euro con chiusura a 80,99 euro nel taglio da 256GB, 46 euro senza rata finale per quello da 512GB e 56,99 euro più 45,99 euro finali per la versione da 1TB.

Fonte: TecnoAndroid