RuneScape RS4, Jagex annuncia il quarto MMO su Unreal Engine

Jagex ha annunciato un nuovo MMO di RuneScape, il quarto della serie, che per il momento porta il nome provvisorio di RS4. Il progetto non andrà a sostituire nessuno dei titoli già esistenti ma si affiancherà a loro, allargando ancora di più un universo fantasy che va avanti da un quarto di secolo. La presentazione è avvenuta durante il RuneFest di Birmingham, nel corso del fine settimana, e per ora il pubblico ha potuto vedere soltanto un breve teaser trailer.

Il nome, peraltro, non sarà quello definitivo. Lo studio ha chiarito che RS4 è solo un’etichetta di lavoro, scelta perché si tratta a tutti gli effetti della “quarta generazione” di RuneScape. Una denominazione ufficiale arriverà più avanti, quando il gioco sarà più vicino al lancio.

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Unreal Engine, Gielinor e una nuova partenza da Ashenfall

Le novità rispetto al passato non mancano. Questa volta il nuovo MMORPG viene sviluppato su Unreal Engine e sarà ambientato a Gielinor durante la sesta era, qualche anno dopo gli eventi di RuneScape Dragonwilds, uscito di recente. L’avventura prenderà il via da Ashenfall, ma l’intenzione degli sviluppatori è quella di non restare confinati in quella zona troppo a lungo.

“La nostra ambizione è che questa avventura cresca ben oltre Ashenfall nel tempo, spostandosi in luoghi che conoscete e amate e aprendo al contempo nuovi luoghi e nuove storie in tutto Gielinor”, ha scritto lo studio in un post pubblicato sul proprio blog. Il piano prevede quindi di riportare i giocatori in territori familiari e di affiancarli a regioni ancora tutte da scoprire.

Uno sviluppo costruito insieme alla community

Chi spera di metterci le mani presto dovrà armarsi di pazienza. Secondo Jagex, il gioco è “ancora lontano qualche anno”. Un annuncio così anticipato ha una ragione precisa, cioè la volontà di coinvolgere i fan fin dalle primissime fasi dello sviluppo. “Per 25 anni RuneScape è stato plasmato dai suoi giocatori. Abbiamo capito che i nostri giochi danno il meglio quando li costruiamo con voi e non soltanto per voi. Vogliamo farlo fin dall’inizio, e questo significa portarvi nel percorso di sviluppo prima di quanto potreste aspettarvi, condividendo idee, testando, ascoltando e imparando strada facendo.”

Un altro aspetto su cui la software house ha insistito parecchio riguarda il destino degli altri capitoli. RS4 non prenderà il posto di Old School RuneScape, di RuneScape né di Dragonwilds. Ciascuno di questi titoli continuerà a contare su “team dedicati, roadmap entusiasmanti e investimenti continui”, senza dover cedere risorse al nuovo arrivato.

Lo studio ha voluto anche ripercorrere brevemente le origini della saga. “25 anni fa RuneScape è nato con un mondo, un piccolo team e una community che ha contribuito a trasformarlo in qualcosa di molto più grande di quanto chiunque potesse immaginare. Ora possiamo iniziare un’altra avventura insieme.” Nel frattempo, per quanto riguarda RuneScape Dragonwilds, l’azienda ha confermato che il prezzo non subirà alcun aumento al momento dell’uscita dall’accesso anticipato. “Speriamo che questo piccolo gesto possa dimostrare, almeno in parte, la nostra infinita gratitudine”, ha fatto sapere il team di sviluppo.

Fonte: TecnoAndroid