Apple TV 4K potrebbe gestire fino a quattro HomePod in surround

Apple TV 4K potrebbe presto diventare il centro di un vero impianto audio surround, capace di gestire fino a quattro HomePod nello stesso momento. Le prime voci erano circolate il mese scorso, quando un leaker dalla comprovata affidabilità aveva rivelato che a Cupertino stavano già testando questa possibilità, con gli altoparlanti sistemati in quattro punti ben precisi della stanza, ovvero anteriore sinistro, anteriore destro, posteriore sinistro e posteriore destro. Ora, a ridosso di un annuncio ufficiale, emergono nuovi indizi che rendono il quadro decisamente più solido e che puntano tutti nella stessa direzione.

Gli indizi nascosti nel codice di audioOS e macOS

Il primo segnale arriva dallo stesso informatore, conosciuto con lo pseudonimo di “pdfu”, che ha individuato ulteriori porzioni di codice legate a un sistema surround composto da quattro HomePod all’interno dell’ultima beta di audioOS. Con questo nome Apple identifica internamente il sistema operativo dei suoi smart speaker. Nella terza beta di audioOS 27.2, per esempio, compare un riferimento piuttosto chiaro secondo cui “Siri può associare un altoparlante al suo sistema surround”. Una frase che lascia poco spazio all’immaginazione.

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Il secondo indizio è invece di natura grafica. Aaron Perris ha scoperto che la terza beta di macOS 27.2 contiene due nuovi SF Symbols che raffigurano un gruppo di quattro diffusori collocati all’interno di una stanza. Nei nomi dei simboli il termine HomePod non viene mai citato, eppure uno dei due sembra mostrare una semplice vista dall’alto degli speaker di Apple, mentre l’altro specifica che i quattro altoparlanti fanno parte di una configurazione home theater. La tempistica con cui queste icone sono state aggiunte lascia pensare a un collegamento diretto con la funzione surround di cui si vocifera da qualche settimana.

Nuovi HomePod mini e Apple TV 4K in arrivo, ma restano alcuni dubbi

Stando alle indiscrezioni più accreditate, Apple presenterà nuovi modelli di HomePod mini e Apple TV 4K martedì 13 ottobre, mentre l’aggiornamento di HomePod nella sua versione più grande arriverà soltanto più avanti, senza una data precisa. Il tempismo, insomma, sembra perfetto per introdurre una novità del genere insieme all’hardware.

Non è però ancora chiaro se l’audio surround richiederà per forza nuovi altoparlanti. In passato pdfu aveva spiegato che l’azienda ha provato due configurazioni differenti. La prima prevedeva quattro HomePod di seconda generazione, la seconda invece due HomePod di seconda generazione nelle posizioni frontali abbinati a due diffusori inediti, mai presentati ufficialmente, collocati nella parte posteriore della stanza.

Un altro punto interrogativo riguarda la compatibilità. Al momento nessuno sa se gli attuali modelli di Apple TV 4K saranno in grado di gestire quattro HomePod o se la funzione resterà un’esclusiva del nuovo dispositivo in arrivo. Considerando i prodotti ormai all’orizzonte e le prove che si stanno accumulando tra codice e simboli all’interno del software di Apple, il debutto di questa possibilità appare probabile in tempi piuttosto brevi, salvo intoppi dell’ultimo minuto.

Fonte: TecnoAndroid