iOS 27.2 beta 3: arriva la nuova app Salute, novità per FaceTime

Apple ha rilasciato la terza beta per sviluppatori di iOS 27.2 destinata a iPhone, un passaggio che arriva dopo la distribuzione di iOS 27 a tutti gli utenti e che scavalca di fatto iOS 27.1. Quest’ultima versione è stata infatti presentata dall’azienda come un rilascio pensato esclusivamente per iPhone Duo, il nuovo modello pieghevole della casa di Cupertino. Per tutti gli altri dispositivi il prossimo aggiornamento concreto resta quindi iOS 27.2, e con questa terza build il pacchetto di novità comincia a prendere una forma decisamente interessante.

Un calendario con due strade parallele

Per capire dove si colloca questa beta conviene fare un passo indietro. Il lancio ufficiale di iOS 27 risale al 14 settembre e da quel momento Apple ha scelto di muoversi su due binari distinti. Da una parte c’è iOS 27.1, legato a doppio filo al nuovo smartphone pieghevole. Dall’altra c’è iOS 27.2, che invece riguarda la platea più ampia dei melafonini e raccoglie le funzioni destinate a tutti.

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Sul fronte di iPhone Duo l’azienda ha già spiegato in che modo l’SDK di iOS 27.1 permetterà agli sviluppatori di sfruttare appieno il display del dispositivo. Apple ha anche mostrato come le app appariranno sul pieghevole a seconda della versione del sistema operativo per cui sono state realizzate. Non si tratta di un dettaglio marginale, perché da questo dipende quanto bene le applicazioni si adatteranno al nuovo formato dello schermo.

A supporto di questo lavoro, il 18 settembre è arrivata la beta di Xcode 27.1, che ha introdotto il simulatore di iPhone Duo e il supporto allo sviluppo di app per il nuovo iPhone pieghevole. Nel frattempo il percorso di iOS 27.2 è andato avanti senza intoppi, tanto che la prima beta pubblica era già stata distribuita il mese scorso, aprendo i test anche a chi non sviluppa software.

Le novità di iOS 27.2 tra Salute, Siri e FaceTime

Il piatto forte di questa versione è senza dubbio la nuova app Salute. Il restyling, annunciato per la prima volta durante l’evento di presentazione di iPhone 18 Pro, è ora attivo all’interno di questa beta. Chi partecipa ai test può quindi mettere le mani sull’applicazione ridisegnata ben prima del rilascio definitivo.

Arrivano poi novità anche per le videochiamate. La modalità di doppia ripresa sbarca infatti su FaceTime di gruppo, estendendo alle conversazioni con più partecipanti una funzione che fino a oggi non era disponibile in questo contesto.

Capitolo assistente vocale. Il supporto linguistico per le funzioni di intelligenza artificiale di Siri si allarga e ora comprende francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo. Un’espansione che rende queste capacità accessibili a un numero sensibilmente più alto di utenti nel mondo.

Anche l’intrattenimento riceve qualche ritocco. I profili dell’app Apple TV approdano su iPhone, permettendo così di separare le esperienze di visione delle diverse persone che usano lo stesso account. Più corposo invece l’intervento su Apple Podcasts, dove la sezione Up Next cambia nome e diventa Nuovi episodi. Subito sotto trova posto la sezione Continua ad ascoltare, spostata proprio per essere più a portata di mano. Gli elenchi degli episodi, inoltre, mostrano adesso sfondi con colori abbinati a quelli del singolo podcast.

L’ultima modifica riguarda Apple Music, che nelle etichette all’interno dell’app utilizza ora in misura minore il colore dell’icona, con un risultato visivo più sobrio rispetto al passato.

Fonte: TecnoAndroid