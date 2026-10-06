Avatar: Seven Havens, 225 anni dopo Korra l’Avatar è odiato

Il mondo creato da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko si allarga ancora con Avatar: Seven Havens, la nuova serie animata in arrivo su Paramount+ che riporta il pubblico nello stesso universo di Avatar: The Last Airbender, andata in onda dal 2005 al 2008, e di The Legend of Korra, trasmessa dal 2012 al 2014. Il progetto è diviso in due Libri, ciascuno composto da 13 episodi da mezz’ora, e racconta una storia ambientata parecchio tempo dopo le avventure dei protagonisti storici.

Al centro della trama c’è Pavi, giovane dominatrice della terra che vive in un rifugio al riparo dalle tempeste di sabbia e dai tornado che da tempo devastano il suo mondo. Nella città di Ellora i bambini crescono odiando l’Avatar, considerato il responsabile di tutta questa rovina. Facile immaginare quanto si complichino le cose per la ragazza quando scopre di essere proprio lei la nuova incarnazione dell’Avatar.

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Non più vista come un’eroina o una salvatrice, Pavi dovrà guadagnarsi di nuovo la fiducia della gente mentre nemici provenienti sia dal mondo umano sia dal Mondo degli Spiriti le danno la caccia. Al suo fianco ci sono Jae, un dominatore dell’aria, e Nisha, la sorella gemella perduta da tempo. Insieme cercano risposte sulle loro origini misteriose con l’obiettivo di salvare i Seven Havens prima che la civiltà crolli del tutto.

Anche il cast vocale è già noto. Saheli Khan presta la voce a Pavi, Aishu Devan interpreta Nisha e Major Curda dà voce a Jae. Dee Bradley Baker si occupa invece di Geet e Ruhi, i gatti scimmia che accompagnano le due gemelle. Completano il gruppo Karthik con la voce di Akshay Khanna, Agam con quella di Sakina Jaffrey, Daemin interpretato da Darren Barnet e Zi doppiata da Dianne Doan.

Il legame con Korra e i possibili ritorni

Per seguire la nuova serie non sembra indispensabile recuperare Avatar: The Last Airbender né il film sequel Avatar Aang: The Last Airbender. Le due storie condividono lo stesso mondo ma sono separate da circa tre secoli e, almeno da quanto mostrato finora, non risultano collegate in modo diretto sul piano narrativo. Restano comunque titoli che rappresentano il franchise al suo massimo splendore.

Discorso diverso per The Legend of Korra. Seven Havens si svolge 225 anni dopo quegli eventi e proprio Korra viene accusata di aver generato il mondo postapocalittico in cui si muovono i nuovi personaggi. La gente ora detesta l’Avatar perché associa quel potere alla rabbia di Korra e alla distruzione che avrebbe provocato, anche se per ora non è chiaro se la colpa sia davvero sua. Probabilmente la serie spiegherà abbastanza da funzionare come storia a sé, ma chi non conosce Korra rischia di perdere parte del contesto.

La sua presenza si avverte già nella premessa e non si esclude che possa comparire in qualche forma. I flashback sono l’ipotesi più ovvia, ma gli Avatar hanno anche la capacità di incontrare le loro vite precedenti nel Mondo degli Spiriti, una possibilità che potrebbe aprire la strada ad apparizioni di Aang e di altri predecessori. I fan più attenti hanno poi notato nel trailer quella che sembra la figura di Vaatu, il Grande Spirito delle Tenebre e del Caos, l’antagonista supremo di questo universo che aveva quasi sconfitto Korra nella sua serie.

Il calendario delle uscite e i progetti futuri

Come Seven Havens preparerà il terreno per le prossime storie non è ancora chiaro, ma altri progetti sono già in cantiere. Durante il San Diego Comic Con di quest’estate DiMartino e Konietzko hanno rivelato l’esistenza di una produzione televisiva segreta e non ancora annunciata. “Ci sono cose in sviluppo, solo serie TV in produzione, ma al momento nessun film” ha spiegato DiMartino. Konietzko ha aggiunto che c’è “un’altra cosa segreta in produzione, ma sì, sul fronte delle serie”, precisando che i due si considerano autori di serie e che il cinema per loro è una novità. Al momento non sono previsti nuovi lungometraggi.

Le prime indiscrezioni parlavano di un rilascio in blocco di tutti i 26 episodi, ipotesi poi smentita. Il primo Libro di Avatar: Seven Havens arriverà su Paramount+ a gruppi di tre episodi per tutto il mese di ottobre. Il 9 ottobre usciranno gli episodi da 1 a 3, il 16 ottobre quelli da 4 a 6 e il 23 ottobre quelli da 7 a 9. Gli ultimi quattro episodi, dal 10 al 13, saranno disponibili il 30 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid