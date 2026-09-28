WhatsApp per Android prepara una barra fluttuante in stile iOS

Il team di sviluppatori di WhatsApp non sembra intenzionato a fermarsi e tra i progetti in lavorazione spunta una barra di navigazione inferiore completamente riprogettata per la versione Android dell’app. Si tratta di un intervento grafico che punta a dare all’applicazione un aspetto più moderno e più in linea con l’interfaccia del sistema operativo di Google, un dettaglio che a prima vista può sembrare marginale ma che tocca uno degli elementi più usati ogni giorno da chi apre la chat.

Il lavoro portato avanti dagli sviluppatori va avanti senza pause da tempo. Il popolare servizio di messaggistica istantanea riceve di continuo nuove funzioni e ritocchi estetici, sempre con lo stesso obiettivo di fondo, cioè rendere l’esperienza d’uso più piacevole e ampliare le possibilità di personalizzazione a disposizione degli utenti. Questa nuova barra rientra esattamente in quel percorso e riguarda la parte dell’interfaccia che serve a spostarsi da una sezione all’altra dell’app.

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Una barra fluttuante dai bordi arrotondati

Credits: TecnoAndroid

Il cuore della novità sta nella separazione visiva. Con il nuovo design la barra non sarà più incollata al resto dell’interfaccia principale ma apparirà come un elemento a sé stante, una vera e propria barra fluttuante con i bordi arrotondati che si stacca dallo sfondo. Un cambio di impostazione piuttosto netto rispetto a quello che gli utenti Android conoscono oggi.

L’effetto non sarà identico per tutti. Con il tema chiaro il distacco tra la barra e il resto della schermata risulterà molto più evidente, mentre con il tema scuro la differenza dovrebbe essere più attenuata e quindi meno percepibile. Chi usa l’app in modalità notturna, insomma, potrebbe notare il cambiamento in modo decisamente più sfumato.

C’è poi un aspetto interessante legato all’origine di questa scelta stilistica. Il nuovo look che il team sta preparando per la piattaforma del robottino verde ricorda da vicino quello già visto su iOS, dove una soluzione simile è già presente. Sembra quindi che l’intenzione sia anche quella di avvicinare l’aspetto delle due versioni dell’app, pur mantenendo la coerenza con lo stile grafico di Android.

Quali sezioni ospiterà e quando potrebbe arrivare

Dal punto di vista pratico la funzione della barra resterà quella di sempre. Attraverso questo elemento sarà possibile raggiungere le schede delle chat e degli aggiornamenti, accedere a Meta AI e aprire la sezione dedicata alle chiamate. Nessuna rivoluzione nei contenuti quindi, il cambiamento riguarda soprattutto la forma e il modo in cui questi collegamenti vengono presentati sullo schermo.

Va però precisato un punto importante. Quello che si è visto finora è un progetto ancora in fase di sviluppo e prima del rilascio vero e proprio gli sviluppatori potrebbero apportare modifiche anche radicali. Il design definitivo, in altre parole, potrebbe differire parecchio da quanto emerso fino a questo momento, sia nell’aspetto sia nella disposizione degli elementi.

Anche sui tempi il quadro rimane poco chiaro. Al momento la nuova barra non è disponibile nemmeno per chi partecipa al programma WhatsApp Beta, il canale attraverso cui di solito le novità vengono testate prima di arrivare al grande pubblico. Proprio per questo motivo risulta difficile fare previsioni su quando la nuova barra di navigazione potrebbe debuttare su Android.

Fonte: TecnoAndroid