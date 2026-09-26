Google Calendar ora mostra tre fusi orari insieme sulla griglia

Chi lavora ogni giorno con colleghi, clienti o amici sparsi per il mondo conosce bene la fatica di mettere d’accordo orari diversi. Su questo fronte Google Calendar fa un passo avanti interessante, perché la gestione dei fusi orari passa da due a tre, direttamente nella griglia del calendario. Sembra una novità da poco, ma per molti professionisti può cambiare parecchio l’organizzazione della settimana.

Restare in contatto con persone lontane, in fondo, è diventato piuttosto semplice. Il vero problema arriva quando bisogna fissare una riunione o una chiamata senza svegliare qualcuno nel cuore della notte. Il calendario di Google permetteva già di impostare un secondo fuso accanto a quello principale e per buona parte degli utenti era più che sufficiente. Evidentemente però c’era chi ne voleva di più, e l’azienda ha deciso di accontentarlo.

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Google Calendar: un fuso primario, uno secondario e adesso anche un terzo

Come spiegato da Google, d’ora in avanti sarà possibile configurare un fuso orario primario, uno secondario e un nuovo fuso terziario, tutti visibili sulla griglia del calendario. Nell’immagine diffusa dall’azienda i tre orari compaiono in colonna sul lato sinistro, uno accanto all’altro. Così, con un solo sguardo, si ha sotto gli occhi l’ora corrispondente in tre diverse zone del mondo.

C’è poi un dettaglio pratico che non guasta. Ogni fuso può essere accompagnato da etichette personalizzate, pensate per riconoscerlo al volo senza dover ricordare quale sigla corrisponde a quale città o a quale gruppo di lavoro. Per chi coordina squadre distribuite su più continenti è il genere di aiuto che fa risparmiare tempo e qualche errore di calcolo.

Per il momento la funzione riguarda soltanto la versione web del servizio. Una scelta comprensibile, visto che mostrare tre colonne di orari richiede spazio sullo schermo. Sull’app Android la novità ancora non c’è, anche se con gli smartphone pieghevoli sempre più diffusi anno dopo anno c’è chi spera di vederla arrivare in futuro anche lì.

Del resto Google Calendar è uno strumento semplice ma molto efficace quando viene usato nel modo giusto. Abbinato agli altri servizi Google riesce a cambiare davvero il modo di gestire impegni e appuntamenti, ed è disponibile in una forma o nell’altra praticamente su ogni piattaforma.

Tempi di distribuzione e come verificarne la presenza

Il rilascio è già partito per i domini Rapid Release, mentre per quelli Scheduled Release la distribuzione comincerà a partire dal 12 ottobre 2026. Entro la fine di ottobre tutti gli utenti di Google Calendar dovrebbero trovare la nuova opzione disponibile, indipendentemente dal tipo di account utilizzato.

Trattandosi di un arrivo graduale, non è detto che la funzione compaia subito ovunque. Per controllare basta aprire le Impostazioni di Calendar, selezionare la voce Fuso orario nel menu sulla destra e verificare se tra le opzioni è già presente la possibilità di aggiungere un terzo fuso.

Fonte: TecnoAndroid