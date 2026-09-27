Huawei Health: cloni sul Play Store, come riconoscerli

Chi cerca Huawei Health sul Play Store rischia di imbattersi in una lunga fila di cloni: app che ne copiano nome, icona e perfino le schermate promozionali, ma che con l’azienda cinese non hanno nulla a che vedere. Sono pubblicate da sviluppatori sconosciuti, spesso con nomi generici, e qualcuna ha già superato le decine di migliaia di download. Un bacino di utenti che si traduce, con ogni probabilità, in ricavi pubblicitari tutt’altro che trascurabili per chi le ha caricate.

Il meccanismo è vecchio come i negozi digitali, ma qui fa un certo effetto per un dettaglio non secondario: l’app originale sullo store di Google, semplicemente, non c’è più. Chi la cerca trova quindi solo imitazioni, e il rischio di scaricare la copia sbagliata diventa molto concreto, soprattutto per chi ha appena comprato uno smartwatch o una fitness band del marchio e vuole sincronizzare i dati.

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Come riconoscere le finte app Huawei Health

Smascherare l’inganno, va detto, non richiede competenze particolari. Basta guardare il nome dello sviluppatore sotto il titolo dell’app: se non compare Huawei, quella non è l’applicazione ufficiale. È un controllo che dura tre secondi e che, nella pratica, risolve la questione nella stragrande maggioranza dei casi.

Il problema è che molti utenti non lo fanno. Vedono l’icona familiare, leggono il nome giusto, scorrono le immagini di anteprima che replicano fedelmente l’interfaccia originale e premono installa. Da lì in avanti si apre un ventaglio di scenari poco piacevoli, dal phishing alla raccolta impropria di dati personali, passando per applicazioni che di fatto servono soltanto a bombardare lo schermo di pubblicità. Considerando che si parla di software legato alla salute e all’attività fisica, quindi a informazioni sensibili come battito cardiaco, sonno e spostamenti, il livello di attenzione dovrebbe essere ben più alto della media.

Perché l’app ufficiale non è più sul Play Store

Per capire come si sia creato questo vuoto bisogna tornare al ban del 2019, quando le restrizioni statunitensi hanno tagliato fuori Huawei dai servizi Google. Da quel momento l’azienda non ha più potuto integrare né aggiornare i Google Mobile Services e le API che servono a far funzionare correttamente un’app distribuita sul Play Store. Una limitazione tecnica pesante, che con il passare del tempo ha reso sempre più complicato mantenere in vita una versione affidabile dell’applicazione su quel canale.

La risposta è stata costruire un ecosistema alternativo, fondato su Huawei Mobile Services e sullo store proprietario AppGallery. Ed è proprio lì che oggi va cercata la versione autentica del software. Per evitare che in giro circolassero copie vecchie e non aggiornate, dal 2023 l’app ufficiale è sparita definitivamente dallo store di Google.

Il paradosso è evidente: l’originale se ne va, i falsi restano. E restano nonostante si tratti a tutti gli effetti di appropriazione indebita di un marchio registrato, con uso improprio di nome, logo e materiali grafici. Non è chiaro come queste applicazioni riescano a superare i controlli di approvazione, che sulla carta dovrebbero intercettare proprio questo genere di imitazioni. Il sistema di verifica del Play Store combina analisi automatiche e revisioni manuali, ma evidentemente qualche maglia resta abbastanza larga da lasciar passare cloni che copiano perfino le schermate dell’app originale.

Per chi possiede un dispositivo indossabile Huawei la strada corretta resta quella dell’AppGallery, oppure il download diretto dai canali ufficiali dell’azienda. Qualsiasi altra scorciatoia trovata cercando Huawei Health tra i risultati dello store di Google porta, quasi certamente, a qualcosa che non è ciò che sembra.

Fonte: TecnoAndroid