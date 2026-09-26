WhatsApp avvisa dei compleanni: nuova scheda Contatti su iPhone

Dimenticarsi un compleanno potrebbe diventare molto più difficile, perché WhatsApp sta preparando un promemoria automatico che segnalerà direttamente nell’app quando un contatto della rubrica festeggia il suo giorno. La novità è emersa dalle versioni di prova dell’applicazione e riguarda anche iPhone, dopo una prima comparsa sul fronte Android. Nessun avviso da configurare a mano, nessun calendario da consultare: l’informazione comparirà accanto al nome della persona, con un’icona a forma di torta e la scritta “Compleanno oggi”, visibile per l’intera giornata.

Il contesto in cui si inserisce questa funzione è più ampio e riguarda il modo in cui l’app è organizzata. WhatsApp sta infatti lavorando a una nuova scheda Contatti per la versione iOS, pensata per sostituire l’attuale sezione Aggiornamenti nella barra inferiore. Un cambio di equilibri che porta con sé anche lo spostamento di Stati e Canali dentro la scheda Chat, liberando così uno spazio nella navigazione principale.

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Come funzionerà il promemoria dei compleanni

Credits: TecnoAndroid

La funzione è stata individuata nella beta di WhatsApp per iOS 26.38.10.18, distribuita tramite TestFlight. Il meccanismo è semplice e, va detto, piuttosto intelligente nella sua discrezione: l’app non chiederà di inserire manualmente le date di nascita, perché andrà a pescarle direttamente dalla rubrica dello smartphone. Chi ha già salvato il compleanno di un amico o di un familiare nella scheda del contatto se lo ritroverà automaticamente segnalato dentro WhatsApp, senza fare assolutamente nulla.

Per chi invece non ha mai compilato quel campo, la soluzione passa dall’app Contatti di iOS: basta modificare la scheda della persona e aggiungere la data. Da lì in poi ci penserà l’applicazione di messaggistica a ricordarlo al momento giusto. Un dettaglio che evita duplicazioni di dati e che mantiene tutto sotto il controllo dell’utente, senza che WhatsApp debba raccogliere informazioni aggiuntive attraverso i propri canali.

Una scheda Contatti che diventa un piccolo hub

I compleanni sono soltanto uno dei tasselli. Nella nuova sezione WhatsApp sta preparando anche altre informazioni utili, a partire dallo stato online dei contatti e, potenzialmente, dalla loro attività recente. L’idea di fondo è trasformare questa scheda in un punto di accesso rapido alle persone con cui si parla più spesso, oltre che nel luogo naturale da cui far partire una conversazione nuova.

Un’impostazione che ricorda un po’ le vecchie rubriche telefoniche, ma arricchita di segnali di presenza e piccoli promemoria sociali. Chi apre l’app per scrivere a qualcuno si troverebbe davanti non solo un elenco di nomi, ma anche una serie di indizi su chi è disponibile in quel momento e su chi magari merita un messaggio di auguri.

Quando arriverà davvero

Qui serve una dose di pazienza. La funzione è ancora in fase di sviluppo e al momento non è accessibile nemmeno ai beta tester, il che significa che siamo davanti a un lavoro in corso, individuato dentro il codice dell’applicazione ma non ancora attivabile. WhatsApp potrebbe cambiarne il comportamento prima della distribuzione definitiva, oppure rivederne l’aspetto grafico, e non è stata comunicata alcuna data per il rilascio pubblico.

Lo stesso discorso vale per la scheda Contatti in sé, che non è ancora arrivata a tutti gli utenti. La sua comparsa dipende dal completamento della riorganizzazione dell’interfaccia di WhatsApp per iOS, quella che prevede il trasferimento di Stati e Canali nella scheda Chat. Solo quando quel passaggio sarà concluso la nuova sezione potrà occupare il posto lasciato libero da Aggiornamenti nella barra di navigazione in basso.

Fonte: TecnoAndroid