Google Messages: nuovi gesti, menu fluttuante e chat con iPhone

Settembre 2026 porta una nuova serie di funzioni per Google Messages, il client RCS e SMS che su Android gestisce la maggior parte delle conversazioni testuali. Come accade per tante altre app di Google, anche Messaggi mette alla prova molte novità attraverso test A/B, e il passaggio alla versione stabile può richiedere parecchio tempo. Il quadro attuale mescola strumenti ancora in beta e altri già disponibili per il grande pubblico.

Google Messages: le novità ancora in fase beta

Una delle modifiche più rilevanti riguarda Messages per il web. D’ora in avanti chi usa l’app dal browser dovrà accedere con il proprio account Google, abbandonando il vecchio abbinamento tramite codice QR. Alla fine di aprile, però, quel metodo risultava ancora disponibile, quindi la transizione procede con calma.

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Cambiano anche le conferme di lettura, che ora compaiono dentro un piccolo cerchio nell’angolo in basso a destra dei fumetti e delle immagini. Scorrendo verso sinistra si vedono gli orari di invio e il lucchetto della crittografia, mentre scorrendo verso destra si risponde al messaggio. Il nuovo design era apparso per la prima volta ad agosto 2024 ma solo adesso sta raggiungendo in modo ampio sia la beta sia il canale stabile. Gli stati sono quattro e seguono una logica semplice. I puntini indicano l’invio in corso, una spunta singola dentro un anello segnala il messaggio inviato, la doppia spunta con anello indica la consegna e la doppia spunta su cerchio pieno conferma la lettura.

Gesti, menu e chat con iPhone nella versione stabile

Tra le funzioni già distribuite spicca il nuovo sistema di gesti. Per visualizzare gli orari e il lucchetto della crittografia RCS ora basta scorrere verso sinistra in qualsiasi punto della conversazione. Per rispondere a un messaggio specifico occorre invece scorrere verso destra direttamente sul fumetto. Un semplice tocco continua a mostrare le conferme di lettura.

Si rinnova anche il menu a pressione prolungata. Al posto della barra degli strumenti in alto compare un menu fluttuante, mentre lo sfondo della chat si sfoca. Con un’ulteriore pressione diventa possibile copiare soltanto una parte del testo, un dettaglio pratico se si pensa che fino a poco tempo fa bisognava copiare l’intero messaggio. Google ha inoltre introdotto una chat ufficiale dedicata agli aggiornamenti delle funzioni.

Buone notizie anche per chi scrive spesso a contatti con iPhone. Con il debutto di iOS 27 a settembre, le conversazioni RCS tra Android e iPhone supportano le risposte in linea con citazione del messaggio originale. Le reazioni alle foto, poi, mostrano finalmente l’emoji vera e propria e non più una semplice descrizione testuale.

Google Keep e temi per personalizzare le chat

Ormai disponibile su larga scala, l’integrazione con Google Keep permette di creare e condividere note senza uscire dalle conversazioni. Se non compare il suggerimento contestuale “Crea elenco”, è sufficiente aprire il menu con il simbolo più e selezionare il nuovo riquadro “Note di Keep”. Si apre così un pannello con l’elenco delle note salvate e il pulsante per crearne una nuova. Dopo aver scelto o avviato una nota compare il tasto di invio nell’angolo in basso a destra, e nella conversazione appare un’anteprima aggiornata in tempo reale.

L’altra grande novità si chiama Tema della chat e consente di personalizzare in modo approfondito ogni conversazione. Prende il posto dell’opzione “Cambia colori” introdotta nel 2024 e si raggiunge dal menu con i tre puntini. Quando la funzione arriva sul telefono viene segnalata da un badge rosso. I temi restano visibili solo sul proprio dispositivo e non vengono mostrati agli altri partecipanti.

La sezione dedicata ai colori propone un carosello con nove opzioni per i fumetti dei messaggi, e la prima è Dynamic Color, che si adatta allo sfondo della chat. Con la voce dedicata agli sfondi invece si può cambiare lo scenario della conversazione caricando una propria immagine oppure scegliendo tra le raccolte messe a disposizione da Google, cioè Animali, Architettura, Bianco e nero, Paesaggi urbani, Paesaggi, Macro, Spazio, Tramonti e Texture.

Fonte: TecnoAndroid