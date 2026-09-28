Vivo X Fold 6 verso l’Italia: trapela la data del lancio globale

Vivo X Fold 6 si prepara a sbarcare anche in Italia, e adesso c’è una data da segnare. Dopo il debutto in Cina avvenuto a giugno, il nuovo pieghevole di Vivo sarebbe pronto per il salto sul mercato globale, con un lancio fissato per l’inizio dell’autunno. Nella prova di luglio lo smartphone aveva lasciato un’impressione decisamente positiva e già allora si parlava di un arrivo nel nostro Paese nel giro di qualche mese. Quei mesi ormai sono quasi trascorsi e i tempi sembrano davvero maturi.

L’attesa quindi non dovrebbe durare ancora a lungo. Chi aveva seguito con interesse la presentazione cinese del dispositivo e sperava di vederlo presto anche sugli scaffali europei potrebbe finalmente avere una risposta concreta, con qualche novità interessante sul fronte del software rispetto alla versione destinata al mercato asiatico.

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Quando arriva Vivo X Fold 6 fuori dalla Cina

Secondo il leaker Abhisek Yadav, la data da cerchiare sul calendario sarebbe quella di giovedì 1 ottobre 2026. È quel giorno che Vivo X Fold 6 dovrebbe fare il suo esordio internazionale, aprendo così la strada alla commercializzazione anche in Italia. Non tutti i mercati però partiranno insieme. In India infatti servirà un po’ più di pazienza, visto che il debutto locale sarebbe previsto qualche giorno più tardi, esattamente il 6 ottobre.

Si tratta di uno scarto minimo ma comunque significativo, perché conferma una strategia di lancio scaglionata che vede il resto del mondo muoversi leggermente in anticipo rispetto al mercato indiano. Per chi vive in Italia la finestra da tenere d’occhio resta dunque quella di inizio mese, a circa quattro mesi di distanza dalla presentazione avvenuta in patria. Un intervallo che rientra perfettamente in quanto anticipato già durante l’estate, quando si ipotizzava un arrivo del dispositivo nel giro di qualche mese.

Memorie, colori e la novità OriginOS 7

Sul fronte delle configurazioni, la variante globale del nuovo pieghevole a libretto dovrebbe proporsi con due tagli di memoria. Entrambi abbinano 12 GB di RAM a uno spazio di archiviazione che può essere da 256 oppure da 512 GB. Una scelta piuttosto lineare, che lascia a chi acquista la libertà di decidere in base a quanto spazio serve davvero per foto, video e applicazioni senza complicare troppo la gamma.

Anche le colorazioni sarebbero soltanto due. Le tinte attese portano i nomi di Prism Black e Nebula Teal, la prima più sobria e classica, la seconda capace di dare un tocco di carattere in più al dispositivo. Nulla di eccessivamente appariscente, insomma, ma quanto basta per offrire un minimo di scelta anche sul piano estetico.

La differenza più rilevante rispetto al modello cinese riguarda però il sistema operativo. Vivo X Fold 6 venduto in Cina adotta OriginOS 6 Fold, mentre la versione internazionale dovrebbe arrivare direttamente con il più aggiornato OriginOS 7. Un dettaglio tutt’altro che secondario per chi punta a un’esperienza d’uso più moderna fin dal primo avvio, senza dover attendere aggiornamenti successivi per ritrovarsi con l’ultima versione dell’interfaccia disponibile.

Fonte: TecnoAndroid